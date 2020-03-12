SON DAKİKA | Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: ‘Spor müsabakaları Nisan sonuna kadar seyircisiz’

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Süper Lig’de bu hafta sonu oynanacak Galatasaray-Beşiktaş derbisinin gerekli önlemler alındığı için seyircili oynatılacağı açıklamıştı. Ancak basın mensuplarına ‘corona virüsü’ önlemleri hakkında açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ise, tüm spor müsabakalarının Nisan ayı sonuna kadar seyircisiz oynanacağını duyurdu.

Kalın, “Spor müsabakalarının nisan sonuna kadar seyircisiz oynanması kararı alınmıştır. Bu kararın bu hafta sonu itibariyle başlaması önem arz ediyor” ifadelerini kullandı. Bu kararın ardından Süper Lig’de şampiyonluk yarışını yakından ilgilendirecek bazı maçlar seyircisiz oynanacak.

4 BÜYÜK MAÇ SEYİRCİSİZ

Futbolda Süper Lig’in 32’nci haftasında kadar, TFF 1’inci Lig’de ise 34’üncü haftaya kadar maçlar seyiricisiz olarak oynanacak. Öte yandan Süper Lig’de şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren Trabzonspor – Başakşehir, Galatasaray – Beşiktaş, Medipol Başakşehir – Galatasaray ve Galatasaray – Trabzonspor müsabakalarının seyircisiz olarak oynanacağı da bu açıklamayla birlikte kesinleşmiş oldu.

Öten yandan Fenerbahçe ve Trabzonspor arasında 21 Nisan’da İstanbul’da oynanacak Türkiye Kupası Yarı Final rövanş maçı da seyircisiz oynanacak. Bordo mavili ekip ilk maçı 2-1 kazanmıştı.

FENERBAHÇE BEKO – ANADOLU EFES MAÇI DA SEYİRCİSİZ OYNANACAK

Erkek basketbolda ise ING Basketbol Süper Ligi’nin 27’nci haftasında 13 Nisan’da oynanacak olan Fenerbahçe Beko – Anadolu Efes karşılaşması da bu kararla birlikte seyircisiz oynanacak.

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