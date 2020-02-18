Son dakika… Darbeci Sisi’den akıllara durgunluk veren uygulama

Mısır’da 2011’de yaşanan halk ayaklanması sonrasında yapılan seçimlerden zaferle ayrılan Müslüman Kardeşler’den Muhammed Mursi’yi devirerek göreve gelen General Sisi yönetiminin ülke genelinde uyguladığı yasak ve baskılara bir yenisi daha eklendi.

İngiltere’nin çok okunan gazetelerinden The Times, ülkede özellikle gençler arasında çok yaygın olan mahraganat yani festival pop müziğine yasak getirildiğini yazdı. Gecekondularda yaşamı, aşk yaşamayı, uyuşturucu kullanmayı konu alan bu müzik türü ile ilgili bir açıklama yapan Mısırlı Müzisyenler Sendikası ülke gündemini değiştirdi.

Mısırlı Müzisyenler Sendikası Başkanı Hani Shaker, “Hiçbir festival pop şarkıcısı bundan sonra konser veremeyecek. Bu müzik türü, sözleriyle cinselliğe özendiriyor ve kullanılan küfür ve argo sebebiyle tamamen kabul edilemez” dedi.

ÖZÜR DİLEDİLER AMA…

Sevgililer Günü’nde düzenlenmesi planlanan dev konserin iptal edildiğini açıklayan yetkililer, Kahire’deki en büyük futbol stadyumunda Hassan Shakoush ve Omar Kamal’ın konserlerinin gerçekleşmeyeceğini söyledi. YouTube üzerinden ikilinin şarkısı “Yan Evdeki Kız” 100 milyondan fazla izlenmişti. İkilinin bir düğünde şarkı söylemesinin yasaklandığını yazan The Times, “Kamal hafta sonu düzenlenen bir düğünde partnerinin şarkı söylemesine yasak getirildiğini söyledi. İkili, şarkının orijinal versiyonunu söylediklerini ve sözleri çıkarılmış olan versiyonunu söylemedikleri için özür dilediler” diyerek yaşananları aktardı.

Kamal, “Bir hata yaptık ve Mısır halkından, Hani Shakr’dan ve sendikanın bütün üyelerinden özür diliyoruz” dedi.

Sisi yönetimi altında geçtiğimiz yıllar içerisinde çok sayıda ateist şarkı yazar gözaltına alınmış ve kadınların pop müzik yapmaması için bir gösteri düzenlenmişti. Mısır’da “provokatif bir şekilde giyinen” dansözlerin yasaklanmasına yönelik hamleler yapılmıştı.