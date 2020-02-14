Son dakika… Datça açıklarında 4.5 büyüklüğünde deprem!

Kandilli Rasathanesi ise depremin yerin 2.2 kilometre derinliğinde ve 4.8 büyüklüğünde meydana geldiğini duyurdu.

AFAD tarafından yapılan açıklamada “Ege Denizi’nde Datça açıklarında saat 19.02’de 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz” denildi.

AYRINTILAR GELİYOR…

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SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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AFAD SON DEPREMLER