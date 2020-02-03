Son dakika: Dehşet verici… Önüne geçilemiyor, ölü sayısı korkunç boyutlara vardı

Çin’in orta kısmında bulunan Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüsü can almaya devam ediyor. Çin dışında ilk ölümlü vaka haberi dün Filipinler’den geldi. Wuhan’dan gelen 44 yaşında bir Çinli hayatını kaybetti.

RAKAMLAR KORKUNÇ: 157 BİNİ GEÇTİ

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu’nun son verilerine göre; corona virüsü nedeniyle ölenlerin sayısı 361’e, vakat sayısı ise 17 bin 238’e çıktı. Corona virüsüyle enfekte olduğundan şüphelenilen 21 bin 558 kişi bulunurken, 157 bin 700 kişinin ise “tıbbı gözetim” aldında olduğu açıklandı. Çin dışında corona virüsü kaptığı teyit edilen 150’den fazla hasta var.

SARS’I ŞİMDİDEN GEÇTİ

Dünya genelinde corona virüsü vaka sayısı, 2003’te patlak veren ve 20’den fazla ülkeye yayılan Sars salgınını şimdiden geçmiş durumda. Fakat corona virüsünde ölüm oranı Sars’a göre daha yavaş ve düşük görünüyor.

BEBEK BEZİYLE ÇALIŞIYORLAR

Wuhan kentinin bağlı bulunduğu Hubei eyaletinde hastaneler tam kapasiteye ulaşmış durumda. Washington Post gazetesinin haberine göre; bazı hastane çalışanları, tuvalete gidecek vakitleri olmadığı için bebek bezi takıyor. Sosyal medyada yayılan bir videoda, Wuhan aksanıyla konuştuğu ifade edilen bir adam, hastaların doktora görünmek için 10 saat beklemek zorunda kaldığını söylüyor.

DİĞER HASTANE DE YOLDA

Çin devlet medyası Huoshenshan Hastanesi’nin tüm tamamlandığını ve bugün açılacağını duyurdu. Yerel medya haberlerinde, bir kısmı bulaşıcı hastalık konusunda uzman olan Çin ordusuna mensup 1400 sağlık personelinin Wuhan’a geldiği ve yeni hastaneye sevk edileceği belirtildi. Bölgede inşa edilen ikinci hastanenin ise Leishenshan’da çarşamba günü tamamlanacağı açıklandı.

DEHŞET VERİCİ TAHMİN

Hong Kong Üniversitesi tahminlerine göre; virüsle enfekte olanların sayısı resmi rakamların çok üzerinde. Wuhan’da 75 binden fazla kişinin corona virüsü kapmış olabileceği düşünülüyor.

CORONA VİRÜSÜ NEDİR?

Corona virüsleri, hayvanlar arasında yaygın olan bir grup virüstür. Nadiren bazı durumlarda, bilim insanları corona virüslerinin “zoonotik” olduğunu belirtiyor. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’ne göre; “zoonotik” ifadesi, virüslerin hayvandan insana geçebileceği anlamına geliyor.

CORONA VİRÜSÜ BELİRTİLERİ

Corona virüsü semptomları şöyle: Burun akıntısı, öksürük, boğaz ağrısı, muhtemelen baş ağrısı, kesin olmamakla birlikte birkaç gün sürebilecek ateş. Bağışıklık sistemi zayıf olanlar, yaşlılar ve çok gençler için virüsün zatürre ve bronşit gibi ciddi solunum yolu hastalıklarına yol açma ihtimali bulunuyor.

MERS ve Sars gibi ölümcül olabilen ve insana geçen bazı corona virüsleri olduğu biliniyor.

CORONA VİRÜSÜ NASIL YAYILIYOR?

Corona virüsleri insanların hayvanlara temasıyla yayılabiliyor. Virüsün insandan insana geçmesi ise bir kişinin virüsle enfekte olmuş bir kişinin salgısıyla temasıyla gerçekleşiyor.

CORONA VİRÜSÜ TEDAVİSİ

Corona virüslerinin spesifik bir tedavisi bulunmuyor. Çoğu zaman semptomlar kendi kendine geçiyor. Hekimler, ağrı kesici ve ateş düşürücü ilaçlar yazarak semptomatik (belirtilerin giderilmesine yönelik) tedavi uyguluyor.

Doktorlar, oda nemlendirici ve sıcak duşun boğaz ağrısına ve öksürüğe iyi geleceğini söylüyor. Hastalanan insanların bol sıvı tüketmesi, mümkün olduğunca dinlenmesi ve uyuması gerekiyor.

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