Son dakika… Demokrat arasındaki yarış sertleşiyor

ABD’liler dün gece Demokrat Parti’nin başkanlık adayını belirlemek için yine sandık başına gitti… Washington, Michigan, Idaho, Mississippi, Missouri ve Kuzey Dakota’da yapılan seçimlerde ABD’nin eski başkan yardımcısı olarak görev yapan Joe Biden zaferini ilan etti. ABD Başkanı Barack Obama ile birlikte görev yapan ve ön seçimlerden önce favori gösterilen Biden, ilk eyaletlerde başarılı bir performans ortaya koyamamıştı.

Geçen hafta yapılan Süper Salı oylamasında rakibi Bernie Sanders ile arasındaki farkı kapatan ve kilit eyaletlerden zaferle ayrılan Biden, dün gece yapılan seçimlerde de Sanders’ın favori gösterildiği noktalarda zaferini ilan etti.

Biden ilk sonuçlara göre Missouri, Mississipi, Idaho ve Michigan’da zaferini ilan etti. Bu sonuçlara göre delege sayısında Bernie Sanders’ı geride bırakırken dünkü seçimlerde 125 delegeyi garantiledi.

CORONA VİRÜSÜ ETKİLEDİ

Öte yandan son haftalarda ABD’yi de etkisi altına alan corona virüsü paniği Demokrat Parti adaylarının kampanyalarını da olumsuz etkiledi. Demokrat Parti başkan adayları Bernie Sanders ve Joe Biden korona virüsünün ülkede yayılması üzerine bu hafta yapacakları mitingleri iptal etti.