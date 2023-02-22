Son dakika… Deprem bölgesinde tonlarca kayısı çiftçinin elinde kaldı…

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, 6 Şubat depremlerinde en çok etkilenen kentlerden Malatya’da depremzede çiftçilerin ürettikleri tonlarca kaysının ellerinde kaldığını duyurdu.

Karasu, Doğanşehir ilçesine bağlı Polatderesi köyünde kayısı üreticileriyle bir araya geldi. Köylülerin sorunlarını dinleyen Karasu, çiftçinin kara gün dostu Toprak Mahsulleri Ofisi’ne seslenerek,“ Çağrımız Ofis’e. Ofis, bir an önce vatandaşımızın elindeki kayısıyı alıp, en azından vatandaşımıza bu deprem gününde yardımcı olmalıdır” dedi.

“OFİS BU ZOR GÜNÜNDE ÇİFTÇİMİZE DESTEK OLMALI”

Karasu, üreticilerin enkazın altından ürünlerini çıkarmaya çalıştığını anlatarak şunları söyledi:

“Doğanşehir’de binaların büyük bir bölümü yıkılmış veya ağır hasarlı durumda. Buradaki çiftçilerimizin bir sorunu daha var. Burası kayısı üretimiyle geçimini sağlayan bir bölge. Ancak çiftçilerimiz geçen sezonunun kayısısını satamamış durumda. Yıkılan binaların altından mahsullerini çıkarıyorlar.

Çiftçimizin bir yıllık emeğinin ürünü olan kayısıları acilen Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından alınması gerekiyor. En azından bu konuda mağduriyet yaşanmamalı. Bir yıllık ürünlerin tamamına yakını depolarda duruyor. Burada TMO’ya çağrıda bulunuyorum; Ofis, bir an önce çiftçimizin elindeki mahsulu alıp, çiftçimize bu zor günde destek olmalıdır.”