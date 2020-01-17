Son dakika… Deprem gezisi uzmanları ve vatandaşları fay gibi böldü

Prof. Dr. Ahmet Ercan’ın yarınki gezisi kişi başı 185 lira… Gezide yalnızca Kuzey Anadolu Fay Kırığı görülmeyecek, ayrıca manzara fotoğrafı çekilebilecek bölgeler de ziyaret edilecek.

Ancak Ahmet Ercan’ın gezisini mantıklı görmeyenler de var. Jeofizik uzmanı Dr. Oğuz Gündoğdu, sınıf arkadaşı Ahmet Ercan’ın “Deprem Gezisi”ni akla uygun bulmadığını söyledi.

İstanbul Üniversitesi’nden emekli olan Jeofizik Uzmanı Dr. Oğuz Gündoğdu, deprem gezisi denilince bunun Kuzey Anadolu Fayı’nı kapsaması gerektiğini vurguladı.

MANTIKLI DEĞİL, DÜŞÜNCEYİ DE TASVİP ETMİYORUM

DHA’ya konuşan Dr. Gündoğdu şunları söyledi: “Ayrıca bunun için de bayağı bir arazi tecrübesi lazım. Açıklamasına göre şarkılı, eğlenceli milleti gezdirecekmiş. Böyle bir şeyi, hele bu soğuk havada yapmak bayağı zor bir olay. Muhakkak bu faydan anlayan bir kişinin yanında olması lazım. Örneğin götürdüğünüz yerde olan depremler hakkında bilgi vermesi lazım.”

Gezinin mantıklı olmadığını söyleyen Gündoğdu, “Deprem gezisi yapmak için ocak ayını mı buldu? Hava güzel olsa belki olur” derken sözlerine şöyle devam etti:

“Dediğine göre 1 günlük gezi. Şarköy’den Gölcük’e kadar olan yeri dolaşmak lazım. 1999 Gölcük Depremi’nde ne oldu? 1912 Şarköy Depremi hakkında bilgi sahibi olmak lazım. Düşünceyi de tasvip etmiyorum. Niye tasvip edeyim ki? Akıl kârı değil. Bilgi, beyin isteyen bir gezi olmalı. Bizim memlekette bir sürü insan çıkıyor. Katılan olur mu, olur. Ama benim için pek geçerli bir niteliği yok.”

AGALDAY: TEKNİK PROBLEM GÖRMÜYORUM

Doğa Hareketleri Araştırma Derneği Başkanı Fuat Agalday ise, daha önce benzer bir geziye katıldığını ama bir ücret ödemediğini ifade etti.

Agalday, “Aslında öğrendiğim kadarıyla gezi Ganos Fayı’na yapılacak. Çünkü Ganos Fayı 1912 yılında kırılmıştı. Beklenen deprem bu fay üzerinde olmayacak. Ganos Fayı Tekirdağ bölgesinde ve körfeze kadar olan kısım. Bu nedenle buraya gezi yapılmasında herhangi bir teknik problem görmüyorum” dedi.

Prof. Ercan’ın gezisinin faydalı olacağını savunan Agalday, “Ben de böyle bir geziye yaklaşık 3-4 sene önce iki defa katılmıştım. Orada fayın geçtiği yerler, köyler, 1912 kırığının olduğu yerlerde bir gezi yapılmıştı. Güzel olmuştu ve bilgi sahibi olmuştuk” ifadelerini kullandı.

VATANDAŞLAR DA BÖLÜNDÜ



Tunç Sezer adlı bir vatandaş, “Böyle bir geziye para verip katılır mısınız” sorusuna “Ben katılmam. Deprem fayına para verip gidip görmenin ne manası var ki” yanıtını verdi.

Sezer, “Oraya para verdim, gittim. ‘Bu kırılacak, biz öleceğiz mi’ diyeceğiz. Çok anlamsız bir şey. Tabii ki katılmam” ifadelerini kullandı.

Barış Koçan da “Fayda ve zarar açısından düşünmek lazım. Bize şahıs olarak ne katacak? Ben kendime, şahsıma çok bir şey katacağını zannetmiyorum. Ama tabii ki katılmak isterim. Fiyatı çok makul bir fiyat değil” dedi.

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