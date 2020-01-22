Son dakika deprem: Manisa’da korkutan deprem! İstanbul ve İzmir’de de hissedildi!

Manisa’nın Akhisar ilçesinde yaşanan depremi Kandilli Rasathanesi 5,6 büyüklüğünde açıklarken AFAD 5,4 dedi.

AFAD saat 22:22’de meydana gelen depremin 6,98 km derinlikte meydana geldiğini bildirirken Kandilli Rasathanesi depremin yerin 8,5 km derinliğinde yaşandığını belirtti.

Depremde can kaybı meydana gelmezken kimsenin yaralanmadığı da ifade edildi.

ARTÇI DEPREMLER SÜRÜYOR

5,6’dan sonra meydana gelen 4’ten büyük artçı depremler şöyle;

* Saat 22:25’te Akhisar’da 4.4 büyüklüğünde,

* Saat 22:48’de Kırkağaç’ta 4.2 büyüklüğünde,

* Saat 23:17’te Akhisar’da 4,3 büyüklüğünde,

* Saat 00:24’te Akhisar’da 4,0 büyüklüğünde,

* Saat 00:30’da Akhisar’da 4,0 büyüklüğünde

AYDIN DA SALLANMIŞTI

Bu arada Kandilli Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre aynı bölgede saat 16.18’de 3.2 ve 16.49’da ise 3.3 büyüklüğünde depremler meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünden alınan bilgiye göre, Aydın’da saat 19.49’da merkez üssü Emirdoğan bölgesi olan 3.5 büyüklüğünden bir deprem meydana geldi. Yerin 5.3 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem Aydın ve çevresinde hissedildi.

MANİSA’DAKİ DEPREMDEN İLK GÖRÜNTÜLER

Depremin ardından korkan vatandaşlar soluğu sokakta aldı.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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AFAD SON DEPREMLER