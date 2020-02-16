Son dakika… Dev operasyon! 37 ilde 450 gözaltı

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Alaturka Online
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Terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik yurt genelinde yapılan operasyonlarda gözaltılar sürerken, İçişleri Bakanlığından bir son dakika açıklaması geldi.

Yapılan yazılı açıklamada şu bilgiler yer aldı;

* PKK/KCK terör örgütü üyeleri ve destekçilerine yönelik 11-15 Şubat tarihleri arasında 37 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 450 şahıs gözaltına alındı.

* Aramalarda; çok sayıda kalaşnikof uzun namlulu silah, tabanca, av tüfeği, fişek, şarjör, bol miktarda örgütsel doküman ve dijital materyaller ele geçirildi. (DHA)

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