Son dakika… Devlet Başkanı’ndan ağır gaf: Kadınlar sadece…

Ekvador Devlet Başkanı Lenin Moreno, kadınların sadece çirkin erkeklerin tacizine uğradıklarında şikayetçi olduğunu öne sürerek tepki çekmesinin ardından sözlerinden dolayı özür diledi. Moreno, Cuma günü Guayaquil kentindeki bir konferansta söylediği bu sözlerin yanlış anlaşıldığını, amacının “şiddet ya da taciz gibi ciddi önemli meseleyi hafife almak olmadığını” öne sürdü.

BBC Türkçe’de yer alan haberde Moreno gelen tepkiler üzerine kişisel Twitter hesabından bir mesaj paylaştı. Moreno mesajında, “Bu şekilde anlaşıldıysam özür dilerim. Kadına yönelik her türlü şiddete karşıyım” dedi.

“ÇİRKİN BİRİ YAPARSA TACİZ OLUYOR” DEMİŞTİ

Moreno konferanstaki konuşmasında erkeklerin sürekli tacizle suçlanma tehlikesi altında olduğunu iddia ederek, “Kadınlar sık sık taciz şikayetinde bulunuyor. Bu doğru ve iyi ki de böyle yapıyorlar. Taciz vakalarında, kadınları çirkin insanlar kızdırıyor. Yani, çirkin biri yaparsa adı ‘taciz’ oluyor. Ama erkek yakışıklıysa genellikle bunun taciz olduğunu düşünmüyorlar” demişti.