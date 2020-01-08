Son dakika… Dikkat çeken hedef: İran o üssü vurdu

ABD Başkanı Donald Trump, Aralık 2018 sonunda Anbar vilayetindeki Ayn el Esad Hava Üssü’ne sürpriz bir ziyaret düzenlemişti.
Yeni yıl öncesi Amerikan askerleriyle bir araya gelen Trump’a eşi Melanie da eşlik etmişti.
FOTO: Google Earth
Burada açıklamalarda bulunan Başkan Trump, “Irak’tan çekilmeye yönelik planımız yok. Suriye’de bir şeyler yapmak istediğimiz takdirde, Irak’ı üs olarak kullanırız” ifadelerini kullanmıştı.
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