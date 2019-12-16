Son dakika… Diplomatik kriz çıkaracak sözler: Finlandiya’nın en genç başbakanına “kasiyer” yorumu

Uluslararası kamuoyunun gündemi Finlandiya’nın yeni başbakanı ve hükümeti… Geçen haftalarda göreve gelerek dünyanın gündemine oturan 34 yaşındaki Başbakan Sanna Marin’e yönelik ifadeler, Finlandiya ile Estonya arasında krizin fitilini alevledi.

Finlandiya Körfezi’ne kıyısı bulunan iki komşu ülke arasında yaşanan gerilimin sebebi ise Estonya İçişleri Bakanı Mart Helme’nin genç başbakan ve hükümeti hakkındaki sözleri oldu… 1917’de yaşanan Ekim Devrimi’nin lideri olan Vladimir Lenin’e gönderme yapan Helme ERR radyosuna konuştu. Sosyal Demokrat Sanna Marin’in kurduğu yeni hükümetin başarısız olacağını öne süren Helme, bu isimlerin ülkeyi yönetemeceğini dile getirdi.

Helme, “Vladimir Lenin’in mutfakta hizmetçi olarak çalışanların bile bakan olabileceğini söylediği sözleri hatırlıyorum. Şimdilerde ise bir kasiyer kızın başbakan olduğunu ve aynı anda sokak aktivistleri ve cahil insanların hükümete girdiğini görüyoruz” dedi.

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Helme’nin açıklamalarının ardından çok sayıda Fin vatandaşı sosyal medyada adeta savaş başlattı. Birçok sosyal medya kullanıcısı Helme’nin açıklamalarının temelsiz olduğunu söylerken, Estonya’nın İçişleri Bakanı’nı çok sert bir dille eleştirdi. Yaşanan gerilimin ardından Sanna Marin de bir yorum yaparak tartışmaya katıldı. Genç başbakan, “Finlandiya’dan çok gurur duyuyorum. Burada yoksul bir ailenin çocuğu iyi bir eğitim alıp yaşamında birçok şeyi başarabilir. Hatta bir kasiyer bile başbakan olabilir. Finlandiya işçileri olmadan hayatta kalamazdı” dedi. Marin’in açıklaması çok sayıda beğeni ve övgü topladı.

Yaşananların ardından Fin basınına konuşan Estonya İçişleri Bakanı, açıklamalarının kendi kanaati olduğunu ve Estonya hükümetinin olmadığını dile getirdi. Helme, “Finlandiya ve Estonya arasındaki ortaklık, dostluk ve sıcak ilişkileri sorgulamıyorum” derken iki ülkenin kardeş olduğunu dile getirdi.