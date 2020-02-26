Son dakika… Dışişleri Bakanlığı uyardı: Gitmeyin

Dışişleri Bakanlığı, Türk vatandaşlarına yönelik açıklamasında, “Irak ve İtalya’da corona virüsü görülen bölgelere seyahat etmeyin” uyarısına yer verdi.

Bakanlık, İtalya ve Irak için ayrı ayrı açıklamalar yayınladı. İtalya’ya yönelik uyarı mesajında, bu ülkede ikamet eden ya da bu ülkeye seyahat etmek zorunda olan Türk vatandaşlarına şu çağrı yapıldı:

* Vatandaşlarımızın sağlık önlemlerine azami düzeyde riayet etmeleri; Roma Büyükelçiliğimiz ve Milano Başkonsolosluğumuz ile İtalyan resmi makamları ve Dünya Sağlık Örgütü’nün açıklama ve uyarılarını yakından takip etmeleri önem arzetmektedir.