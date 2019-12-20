Son dakika… Dışişleri Bakanlığı’ndan ABD Kongresi’ne sert tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD Kongresi’nde kabul edilen “Tahsisatlar Yasa Tasarıları” hakkında yöneltilen soruya yanıt verdi. Aksoy, Türkiye aleyhinde detayların olduğu yasa tasarısının ABD Temsilciler Meclisi ve Senato’dan geçmesinin müttefiklik ilişkilerine uygun olmadığını açıkladı.

Aksoy, “ABD Kongresi’ndeki olağan bir bütçe belirleme sürecinin dahi bir kez daha ABD’li siyasetçilerin kısa vadeli siyasi emellerine alet edilmesini kınıyoruz. ABD’li kongre üyeleri, Türk düşmanı bazı meslektaşlarının ‘müttefiklik’ kavramının içini boşaltma gayretlerine alet olarak en başta kendi itibarlarını aşındırmakta ve güvenilirliklerini yitirmektedir” dedi.

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“ZAMANLA İDRAK EDECEKLER”

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, son dönemde gerilimin yaşandığı Doğu Akdeniz’de tansiyonu yükseltenlerin ABD’ye zarar verdiğini dile getirdi. Aksoy, “F-35 uçaklarının ülkemize transferini haksız yere engelleme, ayrıca Kıbrıs Adası’ndaki çözüm çabalarını ve Doğu Akdeniz´deki işbirliği olanaklarını baltalama gayretinde olan çevreler, girişimlerinin her şeyden önce ABD´nin kendi menfaatlerine zarar verdiğini ve bölgenin barış ile istikrarına hizmet etmediğini zamanla idrak edeceklerdir” dedi.

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ARKASINDA BAE Mİ VAR?

Öte yandan önceki gün ajanslara yansıyan haberlerde, Birleşik Arap Emirlikleri’nin ABD’de lobi faaliyetlerini hızlandırdığı ve bu sayede ülkede söz sahibi olmaya başladığı aktarılmıştı. Anadolu Ajansı’nın haberinde, “Kamuya açık kaynaklardan edinilen mail kayıtlarına göre, Türkiye’ye Suriye’deki operasyonları nedeniyle yaptırım öngören yasa tasarısının Temsilciler Meclisinde onaylanmasının ardından, Akin Gump isimli Washington merkezli lobicilik firması, ABD’li iki senatöre bir mail gönderdi. Firmanın 7 Kasım tarihli mailinde, senatörlere BAE’nin Washington Büyükelçiliği adına ulaşıldığı belirtildi” ifadesi kullanıldı.

Gönderilen elektronik postada, Birleşik Arap Emirlikleri’nin Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusuna yönelik Barış Pınarı Harekâtı’nı kınadığı açıklanırken, “BAE, ABD Temsilciler Meclisinden geçen yasa tasarısı gibi Türkiye’ye karşı yaptırım adımlarını destekliyor” ifadesi yer almıştı.