Son dakika… Dışişleri’nden Kaşıkçı davası tepkisi: Beklentileri karşılamıyor

İstanbul’da geçtiğimiz yıl Ekim ayında öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’yla ilgili görülen dava ülkesinde tamamlandı. Mahkeme 11 sanıktan 5’inin idamına, cinayetin üstünü örtmekle suçlanan 3 kişinin ise toplam 24 yıl hapsine hükmetti.
Ceza alan isimler arasında Kraliyet Danışmanı Suud el-Kahtani, eski İstihbarat Başkan Yardımcısı Ahmed Asiri ve Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosu Muhammed el-Uteybi’nin yer almaması dikkat çekti.
‘ADALET TECELLİ ETMEDİ’
Karar sonrası Dışişleri Bakanlığı’ndan da açıklama geldi. Söz konusu açıklamada, “Cemal Kaşıkçı cinayeti hakkında Suudi Arabistan’da yürütülen davada ilgili mahkeme tarafından bugün açıklanan karar, gerek ülkemizin gerek uluslararası toplumun bu cinayetin tüm yönleriyle aydınlatılmasına ve adaletin tecellisine yönelik beklentilerini karşılamaktan uzaktır” denildi.