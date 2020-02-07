Son dakika: Dolar/TL kuru 6’yı aştı

Bir süredir dar bir aralıkta 5,97 ile 5,98 seviyesinde hareket eden dolar/TL kuru, bugün akşam saatlerinde 6’yı aştı. Ağustos 2018 sonrası ilk kez 6 seviyesi aşılmış oldu.

Saat 17:50’de dolar/TL kuru, 6.0482 seviyesine kadar yükseldi.

Aynı dakikalarda Avro/TL kuru da bir anda 6.55’ten 6.63 seviyesine sıçradı.

Bugün, döviz kurları açısından etkili olabilecek bir haber ABD’den gelmişti. ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararlarında etkili unsurlardan ABD tarım dışı istihdamı ocak ayında 225 bin ile Reuters anketindeki 165 binlik beklentinin üzerinde yükselmişti.

PSİKOLOJİK SEVİYE AŞILDI

Sozcu.com.tr’ye konuşan Tera Yatırım Ekonomisti Enver Erkan, uzun süredir dar bir bantta hareket eden kurun psikolojik seviye olan 6’yı aşmasının ardından hızla yükseldiğini söyledi. Erkan, yükselişi, psikolojik seviyenin kırılmasına bağladı.

6 seviyesinin üstünün kalıcı olup olmayacağına bakılması gerektiğini, 6’nın üstünde tutunursa kur için 6-6.10 seviyesinin yeni hareket aralığı olacağını belirten Erkan, bazı diğer gelişmekte olan ülke para birimlerinde de değer kaybı gözlendiğini aktardı.