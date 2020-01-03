Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’ndeki toplantı, 3 saat sürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlık ettiği toplantıya, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AKP Sözcüsü Ömer Çelik, MİT Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın katıldı. AA
Son dakika… Dolmabahçe’de güvenlik toplantısı yapıldı
Yazan:Alaturka Online
-