Son dakika… Donald Trump ‘Yüzyılın Anlaşması’nı açıklıyor

ABD Başkanı Donald Trump, ‘Yüzyılın Anlaşması’ dediği Ortadoğu Barış Planı’nı açıkladı.

Trump’ın açıklamasında önce planla ilgili ilk bilgiler Reuters’den geldi. Reuters, anlaşmada “İki devletli çözüm, başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devleti kurulması, Filistinli mültecilerin İsrail’e değil, müstakbel Filistin devletine geri dönmesi” konusunda mutabık kalındığını belirtti.

“BEN İSRAİL İÇİN ÇOK ŞEY YAPTIM”

Donald Trump, Orta Doğu Planı’yla ilgili şu ifadeleri kullandı:

* Bu vizyon geçmiştekilerden çok farklı. Geçmiştekiler çok ayrıntılı önerilerdi, ve çok ayrıntılı olduğu için de başarılması zor önerilerdi. Kesin ve taktik çözümlere ihtiyacımız var.

* Her iki tarafla da bir araya geldim, İsrail şimdi barışa doğru önemli bir adım atıyor. Doğrudan müzakerelere gidecek bir yolu kabul etti.

* Şöyle bir durumumuz da var. Şu an bir yarış içerisindeyiz. Her iki taraf da barışı çok istiyor. İsrail ilk defa bir kavramsal harita çıkarılmasına izin verdi. Bu, ödünlerin verileceği bir harita olacak.

* İsrail devleti olarak çizdiğimiz bu sınırları ABD tanıyacak. İki devletli yapıya geçiş sürecinde İsrail’in güvenliği hiçbir şekilde tehlikeye girmeyecek.

* Gece kulüplerine saldırılar, otobüslere bombalı saldırılar bir daha geri gelmeyecek.

* Ben İsrail için çok şey yaptım. ABD Büyükelçiliği’ni Kudüs’e taşıdım. Golan Tepeleri’ni İsrail toprağı olarak tanıdım. Belki de en önemlisi İran’la yapılan korkunç anlaşmadan ABD’nin çıkmasını sağladım.

* Filistinliler için de çok şey yapmam gerekiyor. Aksi takdirde adil olmaz. Filistinliler için de bağımsız bir devlet olma şansı çıkacak.

* Ortaya koyduğumuz plan, Filistin’in topraklarını iki katına çıkaracak.

* Hiçbir Filistinli ya da İsrailli evlerini terk etmek zorunda kalmayacak.

TRUMP’TAN ABBAS’A: YILLARDIR GELİŞEMİYORSUNUZ

* Filistin Cumhurbaşkanı Abbas’a sesleniyorum; bu toprakları alın ve kendi devletinizi kurun. Yıllardır gelişemiyorsunuz. Filistin bunun sonunda bağımsız ve harika bir devlet olsun. Sayın Abbas barış yolunu seçerseniz Amerika ve diğer ülkeler barış yolunda size destek olacak.

* 1 milyona yakın Filistinli için istihdam sağlanacak.

* 50 milyar dolarlık bir yatırımla birlikte yeni kurulacak olan Filistin devletinin ekonomisini tesis etmesine yardımcı olacağız.

* Gayri Safi Yurtiçi Hasılaları ikiye, hatta üçe katlanacak. Bizim vizyonumuz artık Filistinlilerin uluslararası yardımla hayatta kalabildikleri bu kısır döngüden kurtaracak. Kendi ayakları üzerinde durmalarını sağlayacağız.

* Hamas’ın, İslami Cihat Örgütleri’nin barışa kaşrı atacakları adımları yasaklayacak kanunlar olacak. Terörün hiçbir şekilde destek almasına izin vermeyeceğiz.

TRUMP’TAN ARAP ÜLKELERİNE TEŞEKKÜR

BBC Türkçe’de yer alan habere göre Trump, Umman, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri’ne “barış çabalarını destekledikleri için” teşekkür etti. Gazze Şeridi’ndeki Hamas yönetimi, anlaşmaya yönelik verdiği ilk tepkide “Anlaşmayı saçmalık olarak niteliyoruz” dedi.

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