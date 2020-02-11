Son dakika… DSÖ açıkladı: Corona virüsü aşısı 18 ay içinde çıkabilir!

Dünya Sağlık Örgütü Genel Sekreteri Tedros, Corona virüsüyle ilgili gelişmeleri aktarmak üzere kameraların karşısına geçti.

Tedros, DSÖ’nün aldığı yeni bir kararla yeni Corona virüsünü Covid-19 olarak adlandırdıklarını ifade etti.

Çin’e bir uzman ekip gönderdiği bilinen DSÖ’nün Genel Sekreteri Tedros, Corona virüsü için üretilecek aşının en yakın 18 ay içinde piyasaya çıkabileceğini belirtti.

Tedros, daha fazla kişinin hastalanmaması ve daha fazla bedel ödenmemesi için çaba gösterdiklerini söyledi.

“BİR NUMARALI HALK DÜŞMANI”

DSÖ ülkelerden, virüse karşı olabildiğince agresif önlemler alınması gerektiği uyarısında bulundu.

Tedros, “Eğer dünya uyanmak ve bir numaralaı halk düşmanına karşı harekete geçmek istemiyorsa, bence biz dersimizi almış olmayız. Stratejimiz virüsün yayılmamasını önlemek” dedi.

İLGİLİ HABER Corona virüsünü Avrupa’ya yayan adam ortaya çıktı: Karantina altına alındı İLGİLİ HABER Moody’s’den corona virüs açıklaması