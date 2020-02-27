Son dakika… DSÖ’den yeni Corona virüsü açıklaması: Her ülke hazırlanmalı!

Corona virüsünün dünya genelinde belirleyici bir noktaya ulaştığını belirten ve ülkeleri virüsün yayılmasına karşı harekete geçmeye davet eden Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

* Her ülke ilk Corona virüs vakalarına hazırlanmalı. Hiçbir ülke topraklarında virüs olmayacağı kanaatine kapılmasın. Bu büyük bir hata olur. Ancak ne umutsuz ne de çaresiz değiliz.

* İlk vakalar için hazır mıyız? İlk vaka geldiğinde ne yapacağız? İzolasyon merkezimiz, yeterli ekipmanımız var mı? Ülkeler şu an bu soruları kendine sormak zorundadır.

* Dünya Sağlık Örgütü virüse karşı ulusal planlamasını yapmak isteyen tüm ülkelerin yanındadır. Endişe ve panik bize yardımcı olmayacak. İran ve İtalya’daki vakalar bu virüsün nelere kadir olduğunu bize göstermiş oldu.

* Bu virüs influenza (grip) değil, doğru önlemlerle kontrol altına alınabilir. Bu virüsün pandemik potansiyeli var. Şimdi virüsü önlemek ve hayatları kurtarmak için harekete geçme zamanı.

PANDEMİK HASTALIK NEDİR?

Dünyada eş zamanlı olarak çok yaygın bir şekilde çok fazla sayıda insanı tehdit eden bulaşıcı hastalıklara verilen isim. Bir bulaşıcı hastalık farklı bir türdeyse ve insandan insana çok çabuk ve hızlı bulaşıyorsa küresel bir tehdide neden oluyor. Bu durumda bir salgına pandemi denilip denilmeyeceğine ise Dünya Sağlık Örgütü karar veriyor.

CORONA VİRÜSÜ DÜNYAYA YAYILIYOR

Corona virüsü hızla yayılmaya devam ediyor. Son gelen haberlere göre, dünya genelinde Corona virüsünden ölenlerin sayısı 2 bin 810’a yükseldi. Görülen vaka sayısı ise 82 bin 550.

Avusturya: Inssbruck’ta yaşayan genç bir İtalyan çiftte Corona virüsü olduğu tespit edildi. Gençlerden biri kapatılan otelde çalışıyordu.

İsviçre: İtalya sınırındaki Ticino’da yaşayan 70’li yaşlarında bir kişinin 15 Şubat’ta Milano’da virüse yakalandığı şimdi karantina altında tutulduğu bildirildi. İsviçre’de Corona virüsünün görüldüğü vaka sayısı 6’ya yükseldi.

Hırvatistan: İtalya’dan kısa bir süre önce Hırvatistan’a dönen bir erkek, Balkanlarda virüse yakalandığı tespit edilen ilk kişi oldu.

İtalya: Ülkede ölü sayısı 17’ye yükseldi. Çoğunlukla Lombardiya ve Veneto bölgesinde görülen Corona virüsü vakasının da 650’ye yükseldiği belirtildi.

İspanya: İtalya’nın kuzeyinden Barcelona’ya dönen bir kadın, ülkedeki ilk Corona virüsü vakası oldu. İspanya’ya bağlı Kanarya adalarında bin kişiyi konuk eden bir otel, Corona virüsü nedeniyle karantinaya alındı. Son yapılan açıklamaya göre, 130 kişinin otelden çıkmasına izin verileceğin öğrenildi.

Fransa ve Almanya: Kısa bir süre önce İtalya’ya gidip ülkelerine dönenler arasında yeni vakalar olduğu bildirildi.

İngiltere: de, tatillerini İtalya’nın kuzeyinde geçirip ülkeye dönen öğrenciler evlerine gönderildi. Hükümet, seyahat edenler için yeni yönetmelik hazırlıyor. Ülkedeki vaka sayısı 13’ten 15’e yüksedi.

Romanya: İtalyan bir erkekle temas eden bir kişide virüs görüldüğü belirtildi.

Rusya: Rusya’da 2 Corona virüsü vakası bulunuyor. Rusya Ulaştırma Bakanlığı, Corona virüsünün yayıldığı İran’dan Rusya’ya yapılan bazı seferleri askıya alınacağını duyurdu. Öte yandan Rus yetkililer, 31 Mart tarihine kadar Corona virüsünün yayıldığı Güney Kore’ye olan uçuşların durdurulduğunu duyurdu.

Bulgaristan: Bulgaristan genelinde yurt dışından gelen 40 kişinin tedbir amacıyla 14 gün süreyle karantina altına alındığı açıklandı. Ülkede Corona virüsü vakası tespit edilmediğini ifade eden sağlık uzmanları, Batı Avrupa’da ve komşu ülkelerde virüsün yayıldığını hatırlatarak virüsün Bulgaristan’a gelmesinin an meselesi olduğunu dile getirdi.

İran: İran’da bugüne kadar 26 kişi hayatını kaybetti, vaka sayısı da 245’e yükseldi. İran’ın başkenti Tahran’da ve bazı eyaletlerde Corona virüsü salgını nedeniyle bu hafta toplu cuma namazı kılınmayacağı açıklandı. İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Masume İbtekar’a da Corona virüsü teşhisi konulduğu açıklandı.

Birleşik Arap Emirlikleri: İran’da artan Corona virüsü vakası nedeniyle iki ülke arasındaki feribot seferleri durduruldu.

Özbekistan: Özbek yetkililer, Corona virüsü tehlikesi nedeniyle Mart ayından itibaren Suudi Arabistan’ın Cidde ve Medine şehirlerine olan uçuşların askıya alınacağını açıkladı.

Kuveyt: Kuveyt Devleti Haber Ajansı KUNA, Corona virüsü nedeniyle 1 Mart’tan itibaren 2 hafta boyunca okulların kapalı olacağını duyurdu. Kuveyt’te teyit edilmiş 43 Corona virüsü vakası bulunuyor.

İLGİLİ HABER Komşuda corona virüsü paniği: Cumhurbaşkanı yardımcısı da hastalandı İLGİLİ HABER Esrarengiz corona virüsü ilanı… Çin’den Türkiye’ye mesaj var