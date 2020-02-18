Son Dakika… Düğmeye basıldı! Çok sayıda gözaltı var

iZMİR

FETÖ/PDY’nin TSK içerisindeki kripto yapılanmasına yönelik İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, kontörlü sabit hat aramalardan tespit edilen tamamı Deniz ve Hava Kuvvetlerine mensup astsubay rütbesinde 101’i muvazzaf, toplam 157 şüpheliden 98’inin gözaltına alındığı belirtildi.

İzmir merkezli olmak üzere 42 farklı ilde İzmir Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Organize ve Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

ANKARA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu’nca yürütülen soruşturmada, 37’si mahrem sorumlu, 34’ü de bu kişilerle irtibatlı olduğu tespit edilen toplam 71 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekiplerince Ankara merkezli 15 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda şüphelilerden 50’si gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürdürülüyor.

ADANA

Adana merkezli 11 ilde FETÖ/PDY’ye yönelik operasyon düzenlendi. 2009 yılındaki komiserlik sınavına giren ve çoğu KHK’yla ihraç edilen 27 polis hakkında gözaltı kararının bulunduğu operasyonda çok sayıda şüpheli yakalandı. (İHA-DHA)