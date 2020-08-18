Son dakika… Dünya bu kadını konuşuyor: O yanlış başkan

Kasım ayında yapılması planlanan başkanlık seçimleri öncesinde Demokrat Parti dün gece adeta şov yaptı… Demokratların ulusal kongresi dün gece gerçekleşirken aralarında eski First Lady Michelle Obama, George Floyd’un kardeşi Philonise Floyd ve birçok siyasetçi ve aktivistin katıldığı etkinlikte çarpıcı açıklamalar yapıldı.

Trump yönetimini daha önce beğenmediğini ima eden Michelle Obama dün yaptığı konuşmada, “Trump ülkemiz için yanlış başkan. Kasım ayında Joe Biden’a oy vererek Trump’ın liderliğinin yarattığı kaosu sona erdirebilirsiniz. Beyaz Saray’da kaos, ayrılık ve tamamen empati eksikliği var. Eğer işlerin daha da kötü gideceğini düşünmüyorsanız bana güvenin, bu seçimlerde bir değişim olmazsa durum çok daha kötü olacak. Eğer bu kaosu bitirmek için herhangi bir umudunuz varsa, yaşamınız buna bağlıymış gibi Biden’a oy verin” dedi.

CUMHURİYETÇİLER DE KATILDI

Biden’ın demokrat başkan adaylığında bir dönem rakibi olan senatör Bernie Sanders da, “Trump’ın yarattığı nefreti ve ayrımı Biden sona erdirecektir. Irkçılığı, kadın düşmanlığını, azınlıklara saldırıyı durduracaktır” dedi.

Etkinlikte söz alan isimlerden biri de sıkı bir cumhuriyetçi olan John Kasich’ti. Kasich, Biden’ın istikrarlı yaklaşımının corona virüsü, ekonomik kriz ve ırkçılığı bitireceğini söyledi.

Kongreye katılan isimlerden biri de sadece birkaç ay önce polisin ırkçılık yaparak orantısız güç kullanarak öldürdüğü George Floyd’un kardeşiydi… Floyd’un kardeşi Philonise Floyd, “Bu adalet mücadelesini taşımak size kalmış. Bizim hareketlerimiz onlara miras kalacak” dedi.