Son dakika: Dünya diken üstünde… Corona virüsü Türkiye’ye gittikçe yaklaşıyor!

Çin’in orta kısmında bulunan Wuhan kentinde ortaya çıkıp tüm dünyaya korku salan corona virüsü hızla yayılıyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) bugün İsviçre’nin Cenevre kentinde toplanıp, küresel ölçekte “acil durum” ilan etmeyi masaya yatıracak.

Corona salgını nedeniyle Çin’de ölenlerin sayısı 170’e yükseldi. Tespit edilen vaka sayısı ise 8 bine yaklaşıyor.

TÜRKLER TAHLİYE EDİLİYOR

Türkiye virüse karşı birtakım tedbirler aldı. Çin’den gelen turistler İstanbul Havalimanı’nda termal kameralarla kontrol ediliyor.

Ayrıca Wuhan’da yaşayan 32 Türk’ün tahliyesi yolunda karar çıktı. Türkiye’nin Pekin Büyükelçisi Emin Önen dün yaptığı açıklamada, Çin’de yaklaşık 6 bin Türk yaşadığını ve Wuhan’daki 32 Türk’ün tahliye edileceğini duyurdu.

Büyükelçi Önen, Çin’de virüs kapan bir Türk vatandaşı olmadığını belirterek, 32 Türk’ün ambulans uçakla Türkiye’ye getirileceğini ve karantina uygulaması yapılacağını açıkladı.

VİRÜS TÜRKİYE’YE NE KADAR UZAK?

Corona virüsü alarmı şimdiye kadar İstanbul Büyükçekmece, Nevşehir, İzmir ve Aksaray’da verildi fakat hiçbir vakada virüs tespit edilmedi. Peki corona Türkiye’ye ne kadar uzak? Virüs Türkiye’ye en yakın 2 bin 359 kilometre uzaklıkta görüldü.

Google’dan elde edilen verilere göre; şimdiye kadar dört vakanın tespit edildiği Almanya, virüsün görüldüğü Türkiye’ye en yakın ülke. Almanya’da yaklaşık 2 milyon Türk yaşıyor.

Almanya’nın ardından en yakın ülke ise Birleşik Arap Emirlikleri (BAE). Yaklaşık 14 bin Türk vatandaşının yaşadığı BAE ise takribi Türkiye’ye 2 bin 460 kilometre mesafede. BAE’de görülen vaka sayısı da Almanya ile aynı, yani dört kişi.

Yaklaşık 760 bin Türk’ün yaşadığı Fransa’nın Türkiye’ye uzaklığı ise 2 bin 805 kilometre olarak görülüyor. Bu ülkede ise 30 Ocak itibarıyla corona virüsüyle enfekte olan beş vaka bulunuyor.

Türkiye’ye 2 bin 635 kilometre mesafede bulunan Finlandiya’da ise şimdiye kadar bir vaka görüldüğü açıklandı. Finlandiya’da yaşayan Türk sayısı ise yaklaşık olarak 13 bin olarak veriliyor.

İLGİLİ HABER Corona virüsü hakkında her şey: Nedir, nasıl bulaşır, tedavisi var mı? İLGİLİ HABER Sosyal medyayı karıştıran ‘corona’ şakası! İLGİLİ HABER Durum giderek kötüleşiyor, ölü sayısı artıyor! Bölgeden korkunç fotoğraflar geliyor