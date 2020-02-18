Son dakika… Dünya Gezi Parkı davasını böyle duyurdu

Gezi Parkı eylemlerine ilişkin davada bugün karar çıktı. Biri tutuklu 16 sanığın davasında 9 sanık tüm suçlamalardan beraat ederken, ifadesi alınmayan 7 sanığın dosyası ise ayrıldı.

Bu gelişme uluslararası kamuoyunda gündem oldu. Uluslararası haber ajansları gelişmesi “son dakika” ibaresiyle servis etti. ABD merkezli haber ajansı Associated Press, “Türk mahkemesi 9 sivil aktivistin terör suçlamalarını akladı” başlığını kullandı. Ajans, “İstanbul’daki mahkeme aralarında iş insanı Osman Kavala’nın da olduğu sanıkların suçlarından beraat ettiğini duyurdu. 16 aktivistin davasını muhalifler, hükümetin muhalefetin sesini bastırmak için kullandığını söylüyordu” ifadesini kullandı.

İngiltere merkezli haber ajansı Reuters ise, “Türkiye’nin Batılı müttefikleri ve insan hakları grupları tarafından eleştirilen davasında mahkeme Osman Kavala ve diğer sanıkların beraatına karar verdi. Kavala iki yılı aşkın bir süredir tutukluydu. Aralık ayında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bu davanın sonlandırılması yönünde çağrıda bulunmuştu” ifadesini kullandı.

BLOOMBERG VE NEW YORK TIMES DA YAZDI

Almanya merkezli Deutsche Welle’nin İngilizce edisyonu, “Türk mahkemesi Gezi Parkı davasındaki sanıkların beraatına karar verdi” başlığını kullandı. Deutsche Welle’nin haberinde, “Mahkeme dokuz sanık hakkındaki karar sonrasında mahkeme salonu içerisinde sevinç çığlıkları atıldı” ifadesi yer aldı.

Bloomberg de gelişmeye geniş yer ayırdı… Bloomberg gelişmeyi, “İstanbul mahkemesi Osman Kavala hakkındaki suçlamaları düşürdü. Dokuz sanık beraat edilirken 7 sanığın dosyası ayrıldı” şeklinde aktardı.

New York Times gelişmeyi, “Mahkeme salonu, sanıkların yakınları ve destekleyicileri ile doluydu ve Türkiye’nin en önemli davası olarak görülen bu duruşmada kararın verilmesinin ardından alkış ve sevinç çığlıkları yükseldi” ifadesiyle aktardı.