Son dakika… Dünya ikiye bölündü: Uçağı kim düşürdü?

Orta Doğu’da son bir haftadır baş döndüren trafiğin en kritik olaylarından biri Ukrayna Havayolları’na ait bir yolcu uçağının Tahran yakınlarında kalkıştan sonra düşmesiydi… Mürettebatıyla birlikte 176 kişiyi taşıyan Boeing 737 tipi yolcu uçağının düşmesi sonrasında balistik füzelerin yerini, “Uçağı İran düşürdü mü? Yoksa düşürmedi mi?” tartışması aldı.

Korkunç uçak kazasının ardından İran, “Teknik bir arıza dolayısıyla uçak tekrar havalimanına dönmek istedi. Dönüş sırasında kaza gerçekleşti” açıklamasını yaparken daha sonra Kanada ve ABD, Tahran füzelerinin uçağı vurduğunu ve uçağın düşmesinin arkasında İran’ın olduğunu öne sürdü.

KANADA, TAHRAN’I İŞARET ETTİ

Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı Tahran’dan Kiev’e doğru yola çıkmış fakat kalkıştan kısa bir süre sonra düşmüştü. Kazanın ardından İran bugün uçağın kara kutusunun bulunduğunu ve verilerin inceleneceğini açıklarken soruşturmanın da bir ya da iki yıl süreceğini duyurdu.

Bu sabah Kanada Başbakanı Justin Trudeau, 63 Kanadalı yolcunun da yaşamını yitirdiği uçak kazası ile ilgili Tahran’ı işaret etti. Trudeau, “Kanıtlar uçağın bir füze ile düştüğü yönünde. Fakat bunun isteyerek yapılmamış olma ihtimali var” dedi. ABD’den de benzer yönde bir açıklama gelmesi kafaları karıştırdı. Her ne kadar İran bu iddiaları yalanlasa da taraflar ikiye bölündü. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, füze ihtimalinin gözardı edilemeyeceğini ama bu ihtimalin de doğrulanmadığını söyledi.

Ukraynalı yetkililer de Kanada’nın elindeki belge ve kanıtları isterken Rusya Dışişleri Bakanlığı, uçak kazasında İran’ı suçlamanın bir zemini olmadığını açıkladı.

NATO: İRAN VURMUŞ OLABİLİR

Öte yandan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de konuya müdahil oldu. Stoltenberg, kaza ile ilgili soruşturmanın devam etmesi adına İran ile iletişimin kesilmemesi gerektiğini söylerken, “Uçak, İran savunma sistemi tarafından düşürülmüş olabilir” dedi.

Avrupa Birliği’ne (AB) üye 28 ülkenin dışişleri bakanları, Orta Doğu’daki durumu görüşmek üzere AB Dışişleri Bakanı Josep Borrell tarafından yapılan acil çağrıyla Brüksel’de toplandı. Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok, toplantı öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, “Uçağın İran füzeleri tarafından vurulmuş olması oldukça muhtemel” ifadelerini kullandı.

Bakan Blok, Tahran’ın soruşturma sonuçlarına göre yeni bir yaptırımla karşılaşıp karşılaşamayacağı sorusuna ise, “Vereceğimiz tepkiyi, İran’ın sonraki adımlarının neler olacağı belirleyecek” cevabını verdi.

İLGİLİ HABER 176 kişinin yaşamını yitirdiği uçak kazası ile ilgili skandal gelişme