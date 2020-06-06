Son dakika… Dünya Sağlık Örgütü maske önerisini değiştirdi: Ortak alanlarda kullanın

Corona virüsü dünya genelinde can almaya devam ederken, salgın sürecinde en tartışmalı kurumlardan biri de Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) haline geldi.

Salgına karşı gerekli uyarıları zamanında yapmadığı yönünde başta ABD tarafından olmak üzere ağır eleştirilerin yöneltildiği DSÖ, çelişkili açıklamalarla da okları üzerine çekiyor.

Corona virüsüne karşı mücadelede sosyal mesafeyle birlikte ilk akla gelen korunma yöntemlerinden biri maske. Pek çok ülkede toplu taşımada ve market gibi kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu bulunurken, DSÖ maskenin koruyuculuğunu tartışmaya açmıştı.

DSÖ hasta olanların virüsü bulaştırmamak için maske takması gerektiğini, bunun dışında sağlıklı kişilerin maske takmasına gerek olmadığını duyurmuştu. Kurumdan, bu öneriyi değiştirdikleri yönünde bir açıklama geldi.

Dr. Maria Van Kerkhove, sağlıklı kişiler de dahil herkesin kamuya açık ortak kullanım alanlarında maske takması gerektiğini söyledi.

Kerkhove, bu şekilde enfeksiyon taşıyan damlacıkların ağız ve burun yoluyla vücuda girmesinin önlendiğini söylerken, sosyal mesafeyi de elden bırakmamak gerektiğini yineledi.

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