Son dakika… Dünya Sağlık Örgütü: Sonuçlar cesaret verici

Dünya çapında 488 binden fazla insana bulaşan ve 21 binden fazla insanın ölümüne sebep olan corona virüsü ile ilgili umut verici bir açıklama Dünya Sağlık Örgütü’nden (DSÖ) geldi… Birleşmiş Milletler bünyesinde çalışan Dünya Sağlık Örgütü’nün Avrupa Bölgesel Direktörü Hans Kluge katıldığı basın toplantısında, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kluge, “Durum halen ciddiyetini koruyor ve bizler de cesaret verici işaretler görmeye başladık. Bölgede en yüksek rakamlara çıkan İtalya’da yükseliş hızı yavaşladı, fakat halen salgının ülkede tavan yaptığını söylemek için çok erken” dedi.

HER 10 ÖLÜMDEN 7’Sİ

Kluge, İspanya’da da ölüm sayısının düşük olduğunu dile getirirken Avrupa kıtasında bugüne kadar 220 binden fazla Covid-19 vakasının olduğunu ve 11.987 kişinin de corona virüsü sebebiyle yaşamını yitirdiğini söyledi.

Kluge’nin verdiği bilgilere göre dünyada yaşanan her 10 vakadan 6’sı ve yaşanan her 10 ölümden 7’si Avrupa merkezli.

Kluge, birçok Avrupa ülkesinin ve hükümetinin salgını bitirmek için harekete geçtiğini ve bazı kısıtlama ya da yasaklar getirdiğini söylerken, “Bunların ne kadar etkili olduğunu yakında anlayacağız. Fakat hükümetler ve vatandaşları bu salgının yarattığı yeni gerçekliğin farkında olmalı ve uzun vadeli etkisine hazırlanmalı” dedi. Kluge sözlerini, “Bu bir sprint olmayacak bu bir maraton olacak” diyerek tamamladı.