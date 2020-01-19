Son dakika… Dünyanın gözü bu zirvede! Libya Konferansı Sonuç Bildirgesi açıklanıyor

Libya’da kalıcı ateşkes ve siyasi sürecin başlatılması amacıyla Almanya’nın başkenti Berlin’de düzenlenen Libya Konferans’ı sona erdi. Konferans sonrası açıklamalarda bulunan Merkel, Libya Ulusal Ordusu Komutanı Halife Hafter ile Libya Başbakanı Serrac’ın aynı odada bulunmadığını açıkladı.

Konferansın ardından kameralar karşısına geçen Almanya Başbakanı Angela Merkel şu ifadeleri kullandı:

* Askeri çözüm olmayacağı konusunda mutabakata vardık. Kapsamlı bir plan konusunda anlaştık.

* General Hafter ve Başbakan Sarrac’ın burada olması önemli. Kendileri fikirlerini söylediler. İki tarafta masa başına oturdu ve daha pekiştirilmiş ateşkesin oluşturulması için çalışıldı. Önümüzdeki haftalarda adımların atılmasını bekliyoruz.

* Tüm katılımcılar, 5+5 komitesi bir araya gelene kadar bir taahhüt verdiler. Bunların içerisinde çatışmanın devam etmesi yönünde destek vermeme çağrısı var.

* Burada önemli olan bugün verilen sözlerin takip edilmesi, gerçekleştirilmesi. Amaç Libya halkına kendi kaderlerini tayin etme hakkındır. Önümüzdeki yol bir hayli zorlu. Libya içerisinde tartışmalar var ama gördüğümüz korkunç ıstırap ve terörizmin artması daha önemli.

* Bütün taraflar taahhütlerin uyulmasını bekliyor.

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Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres:

* Bugün üye devletler, bölgedeki ülkeler ve uluslararası topluluklar olarak Libya’daki kriz için barışı tesis edeceğimiz meseleleri konuştuk.

* Libya’da askeri bir çözüm olamaz, çatışmaya dahil olan taraflar da bunu dile getirdi. Bütün taraflar çatışmaya müdahale etmeme ve Libya’nın işlerine karışmama taahhütünü verdi. Silahların susması, askeri çatışmaların durması gerekiyor.

* Biz buradaki tüm aktörlerin çatışmayı daha kötü hale getirecek hareketler içinde bulunmamasını istiyoruz. Verdikleri taahhütlere ve silah anlaşmasına uymalarını bekliyoruz tarafların.

* Bir diğer yol da ekonomik yol. Bu toplantılar içerisinde ülkenin ekonomik reformu ele alınacak. Petrol şirketi, merkez bankası gibi çalışmalarla ekonomik meseleleri tesis edilmesi gerekiyor.

* Bugünkü toplantılar sayesinde General Hafter tarafının temsili gerçekleşti ve ayrıca Trablus tarafının da temsiliyeti sağlandı. Cenevre’de görüşmeye devam edecekler. Burada temsilciler meclisi ile ilgili üst konsey de geldi buraya ve onlar kendi politik reformlarla ilgili görüşlerini belirtti.

* Bu çatışmanın içerisine katılan herkes krizin askeri olarak çözülemeyeceğini söyledi. Buradaki petrolün ihraç edildiği limanların kapatıldığını hepimiz biliyoruz, bazı limanlar da bugün üretimi durdurdu. Daha kapsamlı çözüm olması için, petrolün yönetimiyle ilgili şeffaflığa ihtiyaç var.

* Önemli olan şu, tam bir ateşkesin oluşması için taraflar ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Avrupa’nın her zaman önemli bir rolü var.