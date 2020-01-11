Son dakika… Dünyanın hop oturup hop kalktığı gün yaşandı! Faciada flaş gelişme, İran itiraf etti…

İran ordusu, 167 yolcu, dokuz mürettebat taşıyan Ukrayna Havayolları’na ait uçağın “yanlışlıkla” vurulduğunu açıkladı.

Devlet televizyonunun aktardığı açıklamada, uçağın İran Devrim Muhafızları’na ait hassas bir alan yakınlarında uçması nedeniyle “insani hata” kaynaklı olarak düşürüldüğü belirtildi.

Tahran Yönetimi, olayda payı olanlardan hesap sorulacağını da vurguladı.

KARA KUTU DÜN AÇILDI

İran resmi haber ajansı IRNA, uçağın kara kutusunun dün açılacağını duyurmuştu.

Reuters ise Ukrayna Havayolları’na ait uçağın kara kutu incelemesinde Fransız BEA şirketinden uzmanların da yer alacağını aktarmıştı. Tahran, uçağın kara kutusunu Amerikan firması Boeing’e göndermeme kararı almıştı.

ZARİF ABD’Yİ SUÇLADI

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif’ten de dünyanın dikkatle takip ettiği kazaya ilişkin bir açıklama geldi. Twitter hesabından bir mesaj paylaşan Zarif, “Üzücü bir gün. Silahlı Kuvvetler tarafından yapılan iç soruşturmanın ilk sonuçları: ABD’nin maceracılığından kaynaklanan kriz sırasında insani bir hata felakete neden oldu” yazdı.

Zarif paylaşımını şöyle sürdürdü: “İnsanlarımıza, tüm kurbanların ailelerine ve etkilenen diğer milletlere derin üzüntülerimizi iletiyoruz ve başsağlığı diliyoruz.”

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de Twitter hesabından “İran İslam Cumhuriyeti, bu facia hatanın üzüntüsünü derinden yaşıyor. Yaslı tüm ailelere düşüncelerimi ve dualarımı gönderiyorum. En samimi başsağlığı dileklerimi iletiyorum” ifadelerin kullandı. Ruhani, ayrı bir tweet’te soruşturmanın sürdüğünü duyurdu.

NE OLMUŞTU Ukrayna Havayolları’na ait Boeing 737 tipi uçak, 8 Ocak sabahı Ukrayna’nın başkenti Kiev’e gitmek üzere Tahran’daki İmam Humeyni Havalimanı’ndan kalktıktan kısa bir süre sonra düşmüştü. 176 yolcunun tamamın hayatını kaybettiği uçakta 82 İranlı, 63 Kanadalı, 11 Ukraynalı, 10 İsveçli, dört Afgan, üç Alman ve üç İngiliz bulunuyordu.

MİSİLLEME İLE AYNI GÜN YAŞANINCA…

Havacılık tarihine geçen büyük facia, İran’ın Devrim Muhafızları Komutanı Tümgeneral Kasım Süleymani’nin öldürülmesine yönelik İran misillemesiyle aynı günde denk gelmişti.

Bu nedenle uçağın İran tarafından “yanlışlıkla” vurulmuş olabileceği yolunda iddialar ortaya atıldı. ABD Başkanı Trump da “Biri bir hata yapmış olabilir. Kötü bir şey olduğuna yönelik bir hissiyatım var” diyerek uçağın İran ordusu tarafından düşürülmüş olabileceğini ima etmişti.

Son olarak Kanada ve İngiltere, uçağın düşürüldüğü yolunda ellerinde kanıtlar olduğunu duyurmuştu. Buna karşılık İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, “Ukrayna uçağının vurulduğuna dair haberler, Tahran’a karşı psikolojik bir savaştır” ifadesini kullanmıştı.

İLGİLİ HABER İran’da düşen uçakla ilgili şok suçlama!

İRAN ÜSLERİ VURDU

İran, bizzat Başkan Donald Trump’ın talimatıyla gerçekleştirilen suikasta karşılık 8 Ocak’ta gece yarısı ABD’nin Irak’taki üslerini karadan karaya füzelerle vurmuştu.

Tahran Yönetimi, saldırıda “terörist” olarak nitelendirdiği 80 Amerikalının öldüğünü öne sürerken, ABD lideri Trump, saldırıda ölen ya da yaralanan ABD askeri olmadığını açıkladı.

İLGİLİ HABER DÜNYA SAVAŞIN EŞİĞİNDE! Misilleme geldi, İran ABD’yi vurdu