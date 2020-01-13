Son dakika… Dünyanın izlediği toplantıyla ilgili ilk açıklama!

Reuters’ın son dakika olarak geçtiği haberde, Cumurbaşkanı Erdoğan’ın Moskova’da yapılan toplantı için ‘pozitif ilerlemeler var’ ifadesini kullandığı bildirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı;

* Moskova’daki görüşmeler devam ediyor akşam saatlerinde bu görüşmeler herhalde nihayetlenecektir ama olumlu istikamette devam ettiği bilgisini aldım.

NE OLMUŞTU?

Libya’da yıllardır devam eden savaş çatışmayı sona erdirmek için inisiyatif alan Türkiye ve Rusya bugün Rusya’nın başkenti Moskova’da masaya oturdu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrısıyla yürürlüğe giren ateşkes ikinci gününe girerken, Birleşimiş Milletler tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin BaşbakanI Fayez el Sarraj ile ülkenin doğusunu kontrol atlında tutan General Halife Hafter’in bugün Moskova’da bir araya geleceği açıklandı.

Bu görüşmeden önce ise Türk ve Rus heyetleri bir yuvarlak masa toplantısında bir araya geldi.

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