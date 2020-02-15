Son dakika… Dünyayı dehşete düşüren corona virüsü nedeniyle Avrupa’da ilk ölüm

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüsü salgının bilançosu her geçen gün ağırlaşıyor… Çin Ulusal Sağlık Komisyonu’ndan bugün yapılan açıklamada, 143 hastanın daha hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Corona virüsü nedeniyle Avrupa’daki ilk ölüm haberi Fransa’dan geldi. Fransa Sağlık Bakanı Agnez Buzyn, Fransa’da yaşlı bir turistin tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini açıkladı. Ülkede şimdiye kadar corona virüsüyle enfekte olduğu tespit edilen 11 hasta bulunduğu bildirilmişti.

80 YAŞINDAKİ HASTA O BÖLGEDEN

Fransız bakan, virüsün patlak verdiği Wuhan’ın bağlı olduğu Hubei bölgesinden gelen 80 yaşındaki turistin, 16 Ocak’ta Fransa’ya geldiğini duyurdu. Adı belirtilmeyen Çinli turistin 25 Ocak’ta hastanede karantina altına alındı.

Çin ana karası dışında şimdiye kadar ölümlü vakalar Çin’e bağlı Hong Kong dışında Japonya ve Filipinler’de görülmüştü.

İstatistik sitesi ‘worldomters’ın verdiği bilgilere göre; dünya genelinde corona virüsüne bağlı toplam 1527 ölüm yaşandı. Vaka sayısı ise 67 bin 185 olarak tespit edildi. Corona virüsüyle enfekte olan hastaların 11 bin 82’sinin durumunun “kritik ya da ciddi” olduğu bildiriliyor.

CORONA VİRÜSÜ NEDİR?

Corona virüsleri, hayvanlar arasında yaygın olan bir grup virüstür. Nadiren bazı durumlarda, bilim insanları corona virüslerinin “zoonotik” olduğunu belirtiyor. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’ne göre; “zoonotik” ifadesi, virüslerin hayvandan insana geçebileceği anlamına geliyor.

CORONA VİRÜSÜ BELİRTİLERİ

Corona virüsü semptomları şöyle: Burun akıntısı, öksürük, boğaz ağrısı, muhtemelen baş ağrısı, kesin olmamakla birlikte birkaç gün sürebilecek ateş. Bağışıklık sistemi zayıf olanlar, yaşlılar ve çok gençler için virüsün zatürre ve bronşit gibi ciddi solunum yolu hastalıklarına yol açma ihtimali bulunuyor. MERS ve Sars gibi ölümcül olabilen ve insana geçen bazı corona virüsleri olduğu biliniyor.

CORONA VİRÜSÜ NASIL YAYILIYOR?

Corona virüsleri insanların hayvanlara temasıyla yayılabiliyor. Virüsün insandan insana geçmesi ise bir kişinin virüsle enfekte olmuş bir kişinin salgısıyla temasıyla gerçekleşiyor. Çinli bir virolog, virüsün kaynağının muhtemelen yarasalar olduğunu öne süren bir çalışma yayınladı.

CORONA VİRÜSÜ TEDAVİSİ

Corona virüslerinin spesifik bir tedavisi bulunmuyor. Çoğu zaman semptomlar kendi kendine geçiyor. Hekimler, ağrı kesici ve ateş düşürücü ilaçlar yazarak semptomatik (belirtilerin giderilmesine yönelik) tedavi uyguluyor.

Doktorlar, oda nemlendirici ve sıcak duşun boğaz ağrısına ve öksürüğe iyi geleceğini söylüyor. Hastalanan insanların bol sıvı tüketmesi, mümkün olduğunca dinlenmesi ve uyuması gerekiyor.