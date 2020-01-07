Son dakika… Dünyayı savaşın eşiğine getiren suikastın ardından ABD’den skandal hamle

Haber gizlilik kaydıyla Reuters’a konuşan bir ABD’li yetkiliye dayandırıldı.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif’in Birleşmiş Milletler (BM) toplantısı için ABD’ye girişine izin verilmemesi, BM antlaşmasının ihlâli anlamına geliyor.

1947 tarihli “Genel Merkez” antlaşmasına göre; ABD, yabancı diplomatların BM toplantıları için ülkeye girişine izin vermek zorunda.

Fakat Washington Yönetimi, “güvenlik, terörizm ve dış politika” gibi nedenlerle vize başvurularını geri çevirebiliyor.

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HENÜZ RESMİ AÇIKLAMA YOK

Reuters’ın haberine göre; BM Sözcüsü Stephane Dujarric, ABD’nin Zarif’e vize vermemesine ilişkin yorum yapmadı. ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan de konuya dair bir açıklama gelmedi.

İran’ın BM Daimi Temsilciliği, “Medyadaki haberleri gördük fakat Dışişleri Bakanı Zarif’in vizesiyle ilgili olarak ne ABD’den ne de BM’den resmi herhangi bir mesaj aldık” açıklaması yaptı.

ABD’Yİ ABD’DEN ELEŞTİRECEKTİ

Cevad Zarif, BM Güvenlik Konseyi’nin BM Tüzüğü konulu toplantısına katılmak istiyordu. Toplantı ve Zarif’in New York seyahati, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Tümgeneral Kasım Süleymani’nin ABD tarafından öldürülmesinden önce planlanmıştı.

BM toplantısı, Zarif’e Süleymani suikastı nedeniyle ABD’yi ABD’den, New York’tan eleştirme imkânı verecekti.

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