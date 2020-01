Son dakika… Dünyayı şoke eden haber! Kobe Bryant helikopter kazasında hayatını kaybetti…

ABD’de magazin basının en önemli kuruluşlarından biri olan TMZ’nin son dakika olarak geçtiği habere göre; Kobe Bryant, Kaliforniya’daki helikopter kazasında hayatını kaybetti. NBA tarihinin efsane isimlerinden biri olan 41 yaşındaki Kobe Bryant ABD’ye göre sabah saatlerinde Los Angeles Lakers maçının dönüşünde kendine ait Sikorsky S-76 tipi helikopteriyle geçirdiği kazada kurtulamadı. Kobe Bryant’ın 13 yaşındaki kızı Gianna Maria’nın da helikopter kazasında hayatını kaybettiği açıklandı.

5 KİŞİNİN YER ALDIĞI HELİKOPTERDE KURTULAN OLMADI

Kimliği henüz belli olmayan 3 yakını ve 13 yaşındaki kızıyla maçtan dönen efsane ismin helikopteri sis nedeniyle Calabasas yakınlarında bir tepeye çarpıp yere çakıldı ve alev aldı. Verilen son bilgilere göre Kobe’nin eşi Vanessa helikopterde bulunmuyordu.

Kimliği henüz belli olmayan 3 yakını ve 13 yaşındaki kızıyla maçtan dönen efsane ismin helikopteri sis nedeniyle Calabasas yakınlarında bir tepeye çarpıp yere çakıldı ve alev aldı. Verilen son bilgilere göre Kobe'nin eşi Vanessa helikopterde bulunmuyordu.

Yetkililer, kazadan kurtulan olmadığını ve Kobe Bryant’ın da yolcular arasında bulunduğunu doğruladı. Kariyerinde 5 kez NBA şampiyonu olan (2000, 2001, 2002, 2009 ve 2010) Kobe; 2009 ve 2010’da NBA Finalleri’nin en değerli oyuncusu seçilmişti. 2008 ve 2012’de Rüya Takım’la olimpiyat altın madalyası da kazanan Kobe Bryant, NBA’de tüm zamanlarda en çok sayı kaydeden 4. oyuncu olarak tarihe geçmişti.

1996 Draft’ında NBA’e adım atan ve 2016’da kariyerine nokta koyan Kobe’nin hem 8 hem de 24 numaralı formaları Los Angeles Lakers tarafından emekliye ayrılmıştı. İki farklı forması emekli edilen tek isim olan Kobe Bryant tüm zamanların en iyi oyuncuları arasında gösteriliyor.

Senaryosunu Kobe Bryant’ın yazdığı ‘Dear Basketball’ (Sevgili Basketbol) adlı yapım, 90. Akademi Ödülleri (Oscar) gecesinde ‘En İyi Kısa Animasyon’ ödülüyle taçlandırılmıştı.

#Update Downed aircraft is a helicopter. Flames extinguished. #Malibu deputies at crash site looking for survivors, 4200 blk Las Virgenes Rd #Calabasas #LASD pic.twitter.com/eixLhGhLyE — LA County Sheriffs (@LASDHQ) January 26, 2020

Kobe Bryant, 16 saat önce NBA’de tüm zamanların en çok sayı atan oyuncusu listesinde kendisini geçen LeBron James’i, attığı bu tweet ile kutlamıştı.

Continuing to move the game forward @KingJames. Much respect my brother #33644 — Kobe Bryant (@kobebryant) January 26, 2020

Kobe Bryant is among those dead in a helicopter crash outside Los Angeles, a source confirms to ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) January 26, 2020

RIP to a legend smh — Vince Carter (@mrvincecarter15) January 26, 2020

Detayları takip ediyoruz…