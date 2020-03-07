Son dakika | Dünyayı şoke eden haber! Ronaldinho Paraguay’da tutuklandı…

Paraguay Devlet Mahkemesi, ülkeye sahte pasaporla giriş yapmaya çalıştıkları gerekçesiyle eski Brezilyalı yıldız futbolcu Ronaldinho ve kardeşi Roberto de Assis Moreira’nın tutuklanmasına karar verdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ‘Başsavcılık şahısların tutuklanması için talimat vermiştir. Oyuncu Ronaldinho, sahte içerikli bir kamu belgesi kullanmakla suçlanmaktadır” ifadeleri kullanıldı.

Cuma günü gözaltına alınan Ronaldinho ve kardeşi ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı. Ancak Paraguay’da savcılığın harekete geçmesiyle yeniden sorgusu alınan iki isim çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

39 yaşındaki Ronaldinho, muhtaç çocuklar için çalışan bir vakfın daveti üzerine Paraguay’a gitmişti.

FIFA tarafından kariyerinde iki kez yılın futbolcusu seçilen Ronaldinho’nun, biriken borçları ve cezaları nedeniyle geçen yıl Brezilya’daki 57 mülküne haciz konulurken, Brezilya ve İspanya pasaportlarına da el konulduğu iddia edilmişti.