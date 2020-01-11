Son dakika… Efsane müzik adamı hayatını kaybetti

Yazan:
Alaturka Online
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Fox News’ün haberine göre; aile adına açıklama yapan Elliot Mintz, Kanada Ontaria’da dünyaya gelen Neil Peart’ün California’ya bağlı Santa Monica kentinde öldüğünü duyurdu.

Rush topluluğunun Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Kalbimiz kırık ve derin bir üzüntüyle arkadaşımız, ruh kardeşimiz ve 45 yılı aşkın grup arkadaşımız Neil’in beyin kanseriyle üç buçuk yıllık cesur savaşını salı günü kaybettiği yolundaki berbat haberi sizlerle paylaşmak zorundayız” ifadeleri kullanıldı.

FOTO: Commons Wikimedia

Rush’ın açıklaması şöyle son buldu: “Huzur içinde uyu kardeş.”

1974’te Rush topluluğuna katılan Neirt Peart, grubun kimliğinin oluşmasında önemli pay sahibiydi.

AYRINTILAR AZ SONRA…

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