Son dakika… Elazığ depremi: 5 yaşındaki Yusuf Ali ile annesi defnedildi

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Alaturka Online
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Depremde, anne Gazal Say ile oğlu Yusuf Ali Say, enkaz altında kaldı. Arama-kurtarma ekiplerinin çalışmasıyla anne ve oğlunun cansız bedenlerine ulaşıldı.

Gazal Say ve oğlu Yusuf Ali Say’ın cenazesi, bugün yakınları tarafından morgdan alınarak Doğanyol Mezarlığı’na getirildi.

FOTO: İHA

Cenazeye Say ailesinin yanı sıra yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından anne ve oğlu gözyaşları içinde toprağa verildi. (DHA)

FOTO: İHA

 

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