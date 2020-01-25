Son dakika… Elazığ depremi: 5 yaşındaki Yusuf Ali ile annesi defnedildi

Depremde, anne Gazal Say ile oğlu Yusuf Ali Say, enkaz altında kaldı. Arama-kurtarma ekiplerinin çalışmasıyla anne ve oğlunun cansız bedenlerine ulaşıldı.
Gazal Say ve oğlu Yusuf Ali Say’ın cenazesi, bugün yakınları tarafından morgdan alınarak Doğanyol Mezarlığı’na getirildi.
FOTO: İHA
Cenazeye Say ailesinin yanı sıra yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından anne ve oğlu gözyaşları içinde toprağa verildi. (DHA)
FOTO: İHA
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