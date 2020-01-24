Son dakika… Elazığ depremi canlı yayında yakaladı!

Merkez üssü Elazığ’ın Sivrice ilçesi olan 6.8 büyüklüğündeki deprem Şanlıurfa’da da şiddetli bir şekilde hissedildi. Depremle birlikte insanlar evlerinden çıkıp sokağa koşarken yerel bir televizyonda program yapanlar depreme canlı yayında yakalandı. Depremle birlikte televizyon programına katılanlar büyük bir korku yaşarken programa ara verildi.

Deprem anında market ve alışveriş merkezlerinde olan vatandaşlar da panikle dışarı kaçmaya çalıştı. Bir alışveriş marketindeki vatandaşlar, depremle birlikte panikle dışarı koşmaya çalıştı. O anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. (İHA)

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