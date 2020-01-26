Son dakika… Elazığ depreminde hayatını kaybedenlerin isimleri belli oldu! Yaralı isimleri de açıklandı…

Depremin vurduğu Elazığ ve Malatya‘da 31 kişi hayatını kaybetti, yaralı sayısı ise 1607 olarak açıklandı. Sarsıntının hissedildiği Adıyaman ve Kahramanmaraş‘ta ise iki kişi kalp krizi geçirerek öldü. Depremde hayatını kaybeden ve yaralananlardan bazılarının kimlikleri belli oldu.

HAYATINI KAYBEDENLER

– Hüseyin Yılmaz (Elazığ/Mustafa Paşa Mahallesi)

– Onur Yılmaz (Elazığ/Mustafa Paşa Mahallesi)

– Miraç Dişli (12) (Elazığ/Gezin/Mavi Göl Apartmanı)

– Pınar Dişli (Elazığ/Gezin/Mavi Göl Apartmanı)

– Dilek Buğdaylı (24) (Elazığ/Gezin/Mavi Göl Apartmanı)

– Fatma Yıldız (31) (Elazığ/Sürsürü Mahallesi/Dilek Apartmanı)

– Doruk Yıldız (2) (Elazığ/Sürsürü Mahallesi/Dilek Apartmanı)

– Gazal Say (33) (Malatya/Doğanyol)

– Yusuf Ali Say (5) (Malatya/Doğanyol)

ENKAZ ALTINDAN YARALI OLARAK ÇIKARILANLAR

– Yüsra Yıldız (Elazığ/Mustafa Paşa Mahallesi)

– Ayşe Yıldız (Elazığ/Mustafa Paşa Mahallesi)

– Ayşe Yılmaz (Elazığ/Mustafa Paşa Mahallesi)

– Sudenaz Yılmaz (Elazığ/Mustafa Paşa Mahallesi)

– Azize Çelik (Elazığ/Mustafa Paşa Mahallesi/Aykent Apartmanı)

– Meriç Dişli (Elazığ/Gezin/Mavi Göl Apartmanı)

– Gülsüm İnce (Elazığ/Mustafapaşa Mahallesi/Kalay Apartmanı)

– Hatun Yamış (Elazığ/Mustafapaşa Mahallesi)

– Maviye Buğdaylı (Elazığ/Gezin/Mavi Göl Apartmanı)

– Rabia Göğdemir (Elazığ/Gezin/Mavi Göl Apartmanı)

DEPREM SIRASINDA KALP KRİZİ GEÇİREREK HAYATINI KAYBEDENLER

– Mehmet Çetin (42) (Adıyaman/Gerger)

– Ramazan İnce (Kahramanmaraş/Dulkadiroğlu)