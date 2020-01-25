Son dakika… Elazığ Sivrice’de 5.1 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Başkanlığı Deprem Dairesinin açıkladığı verilere göre, bugün saat 19.30’da merkez üssü Elazığ’ın Sivrice ilçesi olan 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 15.71 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem çevre illerde de hissedildi. 19.30’daki depremin ardından aynı dakika içinde iki deprem daha meydana geldi. Saat 19.44’te, 4.4 ve 4.3 büyüklüğünde meydana gelen depremler de çevre illerden hissedildi.İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesine göre son depremler listesi…

SON DEPREMLER

Türkiye’de depremin şiddeti ve merkez üssü gibi bilgiler AFAD ile Kandilli tarafından paylaşılıyor. İşte son depremler…

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AFAD SON DEPREMLER