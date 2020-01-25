Son dakika: Elazığ’da 3 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Mustafa Paşa Mahallesi’nde deprem nedeniyle yıkılan birbirlerine 50 metre mesafedeki 2 apartmanın enkazında arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.
AFAD, Jandarma Arama Kurtarma, UMKE ve itfaiye ekiplerince yürütülen çalışmalarda, bir apartmanın enkazında saat 17.30 sıralarında 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
Enkaz altında çıkarılan ve henüz kimlikleri belirlenemeyenlerin cansız bedenler, otopsi için hastane morguna götürüldü. DHA
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