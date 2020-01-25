Son dakika: Elazığ’da 3 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Yazan:
Alaturka Online
-

Mustafa Paşa Mahallesi’nde deprem nedeniyle yıkılan birbirlerine 50 metre mesafedeki 2 apartmanın enkazında arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.

AFAD, Jandarma Arama Kurtarma, UMKE ve itfaiye ekiplerince yürütülen çalışmalarda, bir apartmanın enkazında saat 17.30 sıralarında 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Enkaz altında çıkarılan ve henüz kimlikleri belirlenemeyenlerin cansız bedenler, otopsi için hastane morguna götürüldü. DHA

İLGİLİ HABERAkhisar Belediye Başkanı'ndan deprem söylentilerine karşı uyarı!Akhisar Belediye Başkanı’ndan deprem söylentilerine karşı uyarı!

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?