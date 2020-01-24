Son dakika… Elazığ’da 6,8 büyüklüğünde deprem! Diyarbakır, Mardin, Gaziantep, Malatya ve Tunceli’de hissedildi

Elazığ’da saat 20.55’te büyük bir deprem meydana geldi. AFAD, merkez üssü Elazığ’ın Sivrice ilçesi olan depremin depremin derinliğinin 10 kilometre olduğunu belirtirken depremin 6.75 kilometre derinliğinde meydana geldiğini duyurdu.

KANDİLLİ REVİZE ETTİ

Kandilli Rasathanesi, depremin büyüklüğünü 6.5, derinliğini de 5 kilometre olarak revize etti.

BİR DEPREM DAHA

AFAD, Sivrice’de 5.4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliğinin 7.03 kilometre olduğu açıklandı.

İçişleri Bakanlığı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada “Elazığ Sivrice’de 6.8 büyüklüğünde gerçekleşen depremde, tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” ifadelerini kullandı.