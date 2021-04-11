Son dakika… Emeklilerin bayram ikramiyeleri zamlı yatacak

Aldıkları maaşlar ile zar zor geçinen emekliler için bayramlar, 2018 yılından bu yana bir nebze de olsa ekonomik açıdan rahatlamak anlamına geliyor.

2018 seçimleri öncesi yılda iki defa olmak üzere dini bayramlarda emeklilere 1.000 TL bayram ikramiyesi verileceği açıklanmıştı. Bu karar sonrası emekliler ilk ikramiyelerini 2018 yılının Haziran ayında aldı.

ERDOĞAN: ENFLASYON ORANINDA ARTIRILDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan Demokratlar Birliği Heyeti, Kadın Kolları ve Gençlik Kolları MKYK üyelerine yaptığı konuşmada emekli ikramiyelerinin bu yıl zamlı yatacağını açıkladı.

Erdoğan konuşmasında, “Emeklilerimize bayramlarda 1000’er lira ikramiye ödeme sözü vermiş bu uygulamayı hemen başlatmıştık. Enflasyon oranında artış yapılan bayram ikramiyelerinin Ramazan’daki ilk ödemesini mayıs başında, Kurban Bayramı ödemesini de temmuz ortasına doğru gerçekleştireceğiz.” ifadelerini kullandı.

Emekli ikramiyeleri bu yana emekli ikramiyeleri düşen alım gücüne rağmen hiç artırılmadı. Merkez Bankası enflasyon hesaplayıcısına göre 2018 yılının Haziran ayında 1.000 TL ile yapılan bir alışverişin tutarı bugün 1.464 TL oldu.