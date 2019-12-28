Son dakika | Emre Belözoğlu Çaykur Rizespor maçı kadrosunda yok

Fenerbahçe, Süper Lig Cemil Usta Sezonunun 17. haftasında 29 Aralık Pazar günü Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sabah saatlerinde Can Bartu Tesislerimizde yaptığı antrenmanla tamamladı. Fenerbahçe’de Sivasspor maçında sakatlanarak sezonu kapatan Sadık Çiftpınar’ın yanında, Beşiktaş derbisinde gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Serdar Aziz, Rize deplasmanında forma giyemeyecek.

EMRE’NİN AĞRILARI TAM OLARAK GEÇMEDİ

Fenerbahçe’de, Çaykur Rizespor karşılaşmasında Emre Belözoğlu’nun oynayıp oynamayacağı da merak konusuydu. Beşiktaş maçı öncesi kasık bölgesinden sakatlanan Emre, derbide forma giyememişti. Beşiktaş karşılaşmasında Emre’nin yerine Tolga Ciğerci forma giymiş ve Ozan Tufan kendi bölgesine dönmüştü.

Çaykur Rizespor maçı öncesi Emre Belözoğlu’nun ağrılarının tam olarak geçmediği belirtilirken, yıldız futbolcunun bu karşılaşmada forma giyemeyeceği öğrenildi. Bu sabah Samandıra’daki idmana katılan ancak düz koşu yapan Emre’nin oynama ihtimali taraftarları heyecanlandırmıştı ancak sarı lacivertlilerin kaptanı Rizespor kafilesinde yer almadı. Fenerbahçe’de orta saha ikilisini Gustavo – Ozan Tufan oluşturacak.

16.30’DA TRABZON’A UÇACAKLAR

Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman saat 11.30’da koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından 3 gruba ayrılan oyuncular 5’e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı. Emre Belözoğlu idmanda takımdan ayrı düz koşu yaptı.

Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını tamamlayan sarı lacivertliler, bugün saat 16.30’da Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan kalkacak özel uçakla Trabzon’a, oradan da karayoluyla Rize’ye geçecek.