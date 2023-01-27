Son dakika | emre Çolak’ın yeni takımı belli oldu

Spor Toto 1. Lig ekibi Göztepe’den ayrılan Emre Çolak’tan şaşırtıcı bir hamle geldi. Galatasaray formasıyla bir çok başarıya imza atan ve son olarak Göztepe forması giyen Emre Çolak İspanya’ya geri döndü.

9 KUPA KAZANDI!

20 Mayıs 1991’de İstanbul’da dünyaya gelen Emre Çolak futbola Galatasaray alt yapısında başladı. 2009’dan 2016’ya kadar Galatasaray forması giyen orta saha üçer kez Süper Lig, Türkiye Kupası ve Süper Kupa şampiyonlukları yaşadı.

ARABİSTAN’A GİTMİŞTİ!

2016’da İspanya ekibi Deportivo la Coruna’ya transfer olan Emre Çolak iki yıl sonra buradan da Suudi Arabistan temsilcisi Al-Wehda FC takımına transfer oldu.

Al-Wehda’dan sonra yarım dönem boşta kalan yerli futbolcu tekrar Deportivo’ya geri döndü. Kısa süren ikinci İspanya döneminden sonra ülkeye geri dönen Emre Çolak, Karagümrük ile sözleşme imzaladı.

Karagümrük’ten sonra Hatayspor’da da kısa süre forma giyen orta saha geçen sezonun devre arasında Başakşehir’e transfer oldu. Başakşehir’den sonra Göztepe yolunu tutan Çolak geçtiğimiz kasım ayında İzmir ekibiyle karşılıklı olarak sözleşmesini feshetti.

ÜÇÜNCÜ KEZ İSPANYA

Emre Çolak’ın son olarak İspanya 3. Lig takımlarından CF Intercity ile sözleşme imzaladığı açıklandı. Emre Çolak kariyerinde 309 maçta 27 gol ve 30 asistlik performans sergiledi.