Son dakika… En acı veda: THK’nın uçağı yola çıktı

Yazan:
Alaturka Online
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Aden Adde Uluslararası Havalimanından TSİ 15.00’te havalanan Türk Hava Kuvvetlerine ait A400M tipi askeri nakliye uçağını, Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Muhammed ve Türkiye’nin Mogadişu Büyükelçisi Dr. Mehmet Yılmaz başta olmak üzere birçok yetkili uğurladı.

Reuters’ın Somali’deki uçağın kalkışından önce çektiği fotoğraflarda saldırıda yaşamını kaybeden Türklerin iş arkadaşlarının güçlükle ayakta durabildiği görüldü.

Türkiye’ye getirilecek 2 Türk vatandaşına ait cenazeler, ailelerine teslim edilecek. Saldırıda yaralananlar arasında yer alan 16 kişi de Türkiye’deki hastanelerde tedavi altına alınacak. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği saldırının ardından yaralıların tedavisine destek vermek amacıyla harekete geçmiş, bu kapsamda Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve cerrahi personelden oluşan 20 kişilik ekip dün Somali’ye gönderilmişti.

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