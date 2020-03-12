Son dakika… En son 1987’de yaşanmıştı: ABD’de ‘Kara Perşembe’

ABD’de Crona virüsü ve petrol fiyatlarındaki sert düşüşlerin piyasalar üzerinde yarattığı stres yoğun şekilde devam ediyor.

Hafta başından beri sert düşüşlerle zaman zaman devre kesici uygulamasına girilen ABD borsalarında 1987 yılından beri en kötü gün yaşandı.

1987’deki Kara Pazartesi’de de benzer bir düşüş yaşanmış ve Amerikan piyasaları ağır bir yara almıştı.

Son olarak Dow yüzde eksi 9,99 gerileme ile 21200.62 puandan, S&P 500 yüzde eksi 9,51 ile 2480.64 puandan, Nadaq ise yüzde eksi 9,43 ile 7201.80 puandan işlem gördü.

KARA PAZARTESİ’DE NE OLMUŞTU?



19 Ekim 1987’de dünya borsalarının kısa bir zaman zarfında büyük değer kayıpları yaşaması sonucunda o güne Kara Pazartesi ismi verilmiştir.

Düşüş Hong Kong borsasında başladı, zaman farklarıyla sırasıyla düşüşleri Avrupa borsaları ve ABD izledi. Gün sonunda Dow Jones Borsası 508 puanlık düşüşle %22.6 değer yitirdi.

Ekim ayı sonunda Hong Kong borsası %45.8, Avustralya’da %41.8, İspanya’da %31, Birleşik Krallık’ta %26.4, ABD’de %22.68, Kanada’da %22.5 değer kaybederken, Yeni Zelanda’da %60’lık düşüşün geri alınması yıllar aldı.

AYI PİYASASI NEDİR? Ayı piyasası, genellikle piyasaların karamsar durumda olduğu, fiyatların uzun bir süre daha düşüş trendinde olacağı beklentisi olduğu durumlarda kullanılır. Bir finansal ürünün ayı piyasasına girdiğini söylemek için, öncelikle ana trendin aşağı yönlü (düşüş trendi) olması gerekmektedir.

AVRUPA’DA DA KÖTÜ GİDİŞ SÜRÜYOR

BloombergHT’deki bilgilere göre, Avrupa Borsaları, yatırımcıların ABD’nin yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını önlemek için Avrupa’dan yapılan seyahatlere bir ay süreyle kısıtlama getirmesine ve Avrupa Merkez Bankasının (AMB) faiz oranlarını düşürmemesine tepki göstermesinin ardından tarihinin en sert günlük düşüşüyle kapandı.

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 11,48 azalarak 294,93 puandan kapanarak, tarihinin en sert günlük düşüşünü gösterdi.

Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 12,28 azalarak 4.044,26 puana geriledi. İngiltere’de FTSE 100 endeksi günü yüzde 10,87’lik düşüşle 5.237,48 seviyesinden tamamladı.

Asya dışında Kovid-19 salgınından en fazla etkilenen ülke olan İtalya’da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 16,92 değer kaybederek 14.894,44, Avrupa’nın en büyük ekonomik ekonomisine sahip Almanya’da ise DAX 30 endeksi günü yüzde 12,24 düşerek 9.161,13 seviyesinden kapandı.

Seyahat ve eğlence şirketlerinin hisseleri, bugün sert satışlarla yüzde 12’nin üzerinde düşüş gösterirken, Avrupa bankacılık endeksinde düşüş yüzde 14,77 oldu. Bankacılık ve seyahat sektörlerindeki düşüşler diğer sektörlerde düşüşlere yol açtı.

Öte yandan, bazı yatırımcılar ECB’den bugün 10 baz puanlık faiz indirimi beklerken, AMB’nin faizlerde değişikliğe gitmeyerek, parasal genişlemenin miktarını ve likidite desteğini artırması dikkati çekti.