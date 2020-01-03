Son dakika: Enflasyon açıklandı

Enflasyon geçen aralık ayında bir önceki aya göre %0,74, bir önceki yılın aralık ayına göre %11,84 arttı.

Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, %4,53 ile giyim ve ayakkabı, %7,03 ile eğlence ve kültür ve %9,79 ile ev eşyası oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %43,12 ile alkollü içecekler ve tütün, %14,46 ile eğitim, %13,63 ile sağlık ve çeşitli mal ve hizmetler oldu.

Ana harcama grupları itibarıyla 2019 yılı Aralık ayında azalış gösteren diğer bir grup %0,11 ile eğlence ve kültür oldu. Buna karşılık, ana harcama grupları itibarıyla 2019 yılı Aralık ayında artışın yüksek olduğu gruplar sırasıyla, %2,93 ile gıda ve alkolsüz içecekler, %0,57 ile ulaştırma, %0,42 ile sağlık ve çeşitli mal ve hizmetler oldu.

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE’de 2019 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %0,41, bir önceki yılın Aralık ayına göre %10,76, bir önceki yılın aynı ayına göre %10,76 ve on iki aylık ortalamalara göre %14,36 artış gerçekleşti.

ZAM ŞAMPİYONU PATLICAN

Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 30’la en fazla patlıcanın fiyatı arttı. Patlıcanı yüzde 25’lik fiyat artışı ile kuru soğan izledi.

Aralık ayında bir önceki aya göre fiyatı en fazla düşen ürün ise yüzde 18.58 ile portakal oldu, portakalı yüzde 8.81’lik fiyat düşüş ile kivi izledi.

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