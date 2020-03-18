Son dakika… Erdoğan: 65 yaş üstüne maske ve kolonya dağıtılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü’nde gerçekleştirilen “Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı” sonrası alınan tedbirleri açıkladı.

Erdoğan, mecburiyeti olmayan hiçbir vatandaşın tehdit ortadan kalkana kadar evden çıkmaması, kimseyle temas etmemesi gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Vatandaşlarımızdan, hayati olmayan sağlık sorunlarına, mümkün olduğu kadar aile hekimleri vasıtasıyla çözüm aramalarını özellikle rica ediyorum” dedi.

MASKE VE KOLONYA DAĞITILACAK

Erdoğan, Koronavirüs Bilim Kurulu’nun önerisiyle önce İstanbul ve Ankara’da başlatılacak bir çalışmayla 65 yaş üzerindeki tüm yaşlılara koruyucu maske ve kolonya dağıtılacağını belirtti.

EMEKLİ MAAŞ ÖDEMELERİNDE KOLAYLIK

Erdoğan, kamu bankalarının 76 yaşın üzerindeki emeklilerin maaşlarını evlerinde ödeyeceğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Sağlık kuruluşlarının üzerine binecek yükü hafifletmek için vatandaşlarımız hayati olmadıkça aile hekimlerine gitmeli ve hastaneleri meşgul etmemelidir” dedi.