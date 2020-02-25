Son dakika… Erdoğan açıkladı: Libya’da iki şehidimiz var

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan İzmir’de Kuzey Ege Otoyolu açılışında 22 Şubat’ta yaptığı konuşmada, Libya’daki son duruma değinmişti.

Erdoğan, “Tabii birkaç tane şehidimiz var. Ama birkaç tane şehidimizin karşılığında da 100’e yakın orada, o lejyonerlerden etkisiz hale getirdik” demişti.

Bugünkü basın toplantısında Fox TV muhabirinin “birkaç şehit” ifadelerine yönelik tepkilerle ilgili sorusuna Erdoğan şu sözlerle sert tepki gösterdi:

* Fox önce gazete olsun, Fox önce ciddi bir medya mensubu olsun. Yalan haber üretmeyi bırakın. Muhalefetin söylemleri de beni ilgilendirmiyor. Rakam da olur, sayısal olarak o ifadeyi de kullanırız.

* Beni muhalefet mi yargılayacak? Ne diyor muhalefet, “gidin Esed’le görüşün” diyor. Bizim kendimize ait Libya’da iki tane şehidimiz var. Bunu açıklarız. Ne diyecek şimdi Bay Kemal?