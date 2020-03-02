Son dakika… Erdoğan: Bu parayı istemiyoruz!

“Karşımızdaki insani dramı bazıları göremiyor” diyen Borisov, sınırda bekleyen çocuk ve kadınları korumak için çok çalışacaklarını söyledi.

Borisov, Sofya’da cuma günü Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’in de katılımıyla 3’lü bir zirvenin gerçekleştirilmesinin planlandığını ancak sınırda Yunan askerlerinin vurduğu 2 göçmenin hayatını kaybetmesi nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile aynı masaya oturma arzusunu göstermediğini ifade ettiğini söyledi.

Erdoğan, “AB üyesi ülkelerin önde gelenleri, bizim sınırlara yürüyen mültecilerle ilgili Türkiye’nin burada yanlış yaptığını söyleyecek kadar çifte standart uyguluyorlar. Hani adil yük ve sorumluluk paylaşımı? Bu yükü biz mi kaldıracağız? Biz zaten 40 milyar doları aşkın harcama yaptık” ifadelerini kullandı.

“KİMİ ALDATIYORSUNUZ YA!”

Erdoğan, şunları söyledi:

* Bugünkü görüşmelerimizin ana gündem maddelerini Suriye’de yaşanan gelişmeler oluşturdu.

* Rejimin İdlib’e yönelik saldırganlığının durdurmaya yönelik adımları ele aldık. Bu kapsamda verdiğimiz mücadelede şehit düşen ailelere şahsım ve milletim adına başsağlığı diliyorum. Gösterdiği dayanışma için Borisov’a teşekkür ediyorum.

* Hali hazırda İdlib’de 1,5 milyon insan evlerini terk etmiş ve sınırlarımıza dayanmış vaziyette bekliyor. Maalesef AB üyesi ülkelerin bu konudaki duyarsızlığını da dile getirmek durumunda kaldım. Hala Avrupa ülkeleri yapmış olduğumuz insani yardımın farkında değil.

* Avrupa bize destek vermezse kapıları açarız diye uyarmıştık. Biz Türkiye ile AB arasında varılan uzlaşı çerçevesinde yer alan taahhütleri yerine getirdik.

* Hani adil yük ve sorumluluk paylaşımı. Bu yükü biz mi kaldıracağız? Biz zaten 40 milyar doları aşkın harcama yaptık.

* Adil yük ve sorumluluk paylaşımları beklentimiz ne yazık ki sonuçsuz kaldı. AB, 18 Mart bildirisinin gereklerini tam olarak yerine getirmemiştir.

* AB bugün de çifte standart uygulamaktadır.

* Bu ara görüşüyoruz. 1 milyar Euro göndereceğiz diyorlar. Kimi aldatıyorsunuz ya! Biz artık bu parayı istemiyoruz. 40 milyar dolar harcayan Türkiye Cumhuriyeti devleti onların vereceği parayı da bulur. Türkiye’nin onuruyla oynamaya kimsenin hak ve yetkisi yoktur. AB hala çifte standart uygulamaya devam ediyor.

* Dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan Türkiye ise kendisinden koruma isteyen kişilere uluslararası koruma sağlamaktadır. Mülteciler bulundukları yeri terk etmekte özgürdürler.

* Lokal bir hukuktan bahsetmiyorum. Uluslararası hukuka göre bu kişilerin zorunlu olarak bir ülkede tutulması söz konusu değildir. Ve bu kişiler özgür iradeleri ile ülkemizden ayrılmaktadırlar.

* Bugün Yunan askerleri 2 tane mülteciyi öldürdü ve bir tane de ağır yaralı var. AB Konseyi Başkanı da yarın sınırı ziyaret edeceğini açıkladı. Herhalde mültecilerin Yunanistan tarafından kaldığı insanlık dışı muameleyi görecektir. Bulgaristan’ın bu konuda sağ duyulu yaklaşım sergilediğini dile getirmek isterim. DHA

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